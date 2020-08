Közel 2 milliárdos osztalékot vettek ki Orbán Viktor apjáék a cégükből

Arról lapunk számolt be elsőként , hogy a szintén Orbán Győző érdekekeltségébe tartozó Nehéz Kő Kft. is szépen muzsikált 2019-ben: 2,9 milliárd forintos rekordárbevételt ért el, mintegy 600 millióval többet, mint 2018-ban. E forgalom 139 millió forintos adózott eredménnyel társult, amellyel ugyanúgy járt el a kormányfő apja, mint a Dolomit Kft. profitjával: azt egy az egyben kivette.

A cikk emlékeztet arra, hogy a kormányfő rokonai, barátai és azok üzletfelei évek óta nagyon jól szerepelnek az üzleti életben, jó érzékkel fognak vállalkozásokba, és komoly sikereket érnek el a piacon. Sokan közülük olyan megbízható, magas minőségű munkát végeznek, annyira korrekt árakon, hogy a magyar állam különböző intézményei is nagyon szívesen dolgoztatnak velük, és a magyar uniós pályázatokon is szép eredményeket tudnak felmutatni.

