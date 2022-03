Kukásautóból hadi jármű: hogyan találták meg a helyüket a hadigazdaságban az ukrán cégek?

Két héttel a háború kezdete után már egyértelmű, hogy az orosz hadsereg lényegesen komolyabb ellenállásba ütközött, mint amire bárki is számított. Ez részben azzal magyarázható, hogy a 2014-es donyecki események után az ukrán haderő komoly nyugati kiképzést és felfegyverzést kapott, ugyanakkor van még egy ennél is fontosabb tényező: úgy tűnik, hogy Moszkva elszámolta magát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már az orosz offenzíva legelején felszólította az ukránokat arra, hogy fogjanak fegyvert, vagy ha erre nem képesek, minden lehetséges módon védjék meg az országukat – ezt a felhívást pedig sok ukrán cég is meghallotta.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.