Lakossági törlesztési moratórium: kérdéses, hogyan lehet véghez vinni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma délelőtt a vállalati mellett a lakossági hitelekre is törlesztési szüneteltetést kér a bankoktól a MNB.

A legolcsóbb személyi kölcsönnek is 6,95 százalék a thm-e

A jegybank egyebek mellett azt várja, hogy ezen kölcsönök thm-e ne legyen nagyobb, mint az alapkamat plusz 5 százalékpont, azaz az legfeljebb 5,9 százalékos lehetne. A jegybank szerint az így elérhető olcsóbb hitelek segítséget nyújthatnak azon családoknak, ahol a vírus miatt átmenetileg kiestek a bevételek. A Bank360.hu kalkulációi szerint jelenleg nincs a piacon ilyen kedvező ajánlat, a legolcsóbb személyi kölcsönnek is 6,95 százalék a thm-e.

A Bank360.hu szakértői szerint a jegybank által kért intézkedések nagy része valós segítséget jelenthet azon hiteleseknek, akiknek kiszaladt a lába alól a talaj az utóbbi napokban, ám azért felmerülnek fontos kérdések. Ezek a következők:

Moratórium: A legfontosabb kérdés, amit az ügyfeleknek is fel kell tenniük: hogyan alakul a futamidő és a kamat a moratórium miatt? A törlesztés szüneteltetése alatt is gyűlik a kamat, ami egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű hitel esetében nagyjából félmillió forint többletköltséget jelenthet. Ezt az összeget átvállalhatja az állam, vagy a bankok. Utóbbi esetben kérdés, hogy az így keletkezett veszteség milyen hatással lesz most és később a hitelezésre. Ha viszont az ügyfélnek kell megfizetnie végül az így felgyűlt többletköltséget, akkor nem érdemes élni a szüneteltetéssel, ha egyébként megoldható a törlesztés.

Olcsó gyorskölcsönök: milyen hitelösszeg és mekkora futamidővel lenne elérhető ilyen olcsón? Kis hitelösszeg és rövid futamidő esetén a bank fajlagos költsége óriási, éppen ezért drágábbak ezek a kölcsönök, mint a nagyobb összegű, hosszabb futamidejű társaik. Ha megnézzük a kalkulációkat, láthatjuk, többnyire 20-25 százalékos thm-mel találhatunk néhány hónapra elegendő áthidalóként használható hiteleket. Ismét az állami szerepvállalás teheti lehetővé, hogy 6 százalék alatti thm-mel vehessünk fel kölcsönt. A vállalati szektorban már működő eszköz az állami kamattámogatás vagy a kezesség. Ami pedig a babaváró hitelnél is visszaköszönő kérdés volt: milyen ügyfélcsoport juthatna ilyen kedvező kamatozású kölcsönhöz, milyen feltételekhez kötik majd a bankok az igénylést? Hiszen a legnagyobb bajban azok lesznek, akik munkanélküliek lettek, őket viszont csak nehezebb helyzetbe hozhatja egy - akár nagy összegű - hitel, ha elhúzódó probléma alakul ki a járvány körül.

Babaváró hitel: a Bank360.hu szerint a legfontosabb kérdés az, hogy mi lesz azokkal a most babát váró családokkal, akik fel akarták venni a kölcsönt, de elvesztették az állásukat. Ők ugyanis elesnek emiatt a lehetőségtől. Érdemes lehet ismét számításba venni, hogy az átmeneti helyzetre tekintettel visszamenőleg is érvényesnek tekintsék a gyermekszületést 3-6 hónapos időtávon, így ha rendeződik az igénylő családok státusza, élhessenek a 10 milliós családtámogatási hitellel.

Fixesítés: a hitelcsere felajánlása 2019. augusztus-szeptembere óta kötelező évente. Eddig azokat a hiteleseket kellett felkeresniük a pénzintézeteknek, akik változó kamatozású hiteleket fizettek vissza és még legalább 10 év hátra volt a törlesztésből. Egy egyszerű szerződésmódosítással le lehetett cserélni ezeket a kölcsönöket, ha valakinek a vállalata a biztonsággal járó, némileg magasabb induló törlesztőrészletet. Mivel az újonnan felvett hitelek elsöprő többsége 10 évre fixált kamatozású, kiszámítható hitel, így ez a mostani lépés ugyanazoknak az ügyfeleknek szól, mint akik az év elején is megkapják ezt az értesítőt. Az érdeklődés eddig nem túl magas a bankok korábbi válaszai szerint: a kamatok - így a törlesztők - érdemben nem nőttek, viszont az új hitel drágább, ráadásul a szerződésmódosítás és új közjegyzői okiratba foglalása, akár százezer forintos kiadással is járhat, és sokakat ez is elriaszt a módosítástól.