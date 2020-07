Magyarország kulcsfontosságú: Gyorsan és nagyot harapna a kávépiacba a Costa Coffee

A Coca-Cola 2019-ben 4,9 milliárd dollárért vásárolta meg a Costa Coffee-t. A kávét Magyarországon a Coca-Cola egyik legnagyobb palackozó partnere - a 28 országban jelenlévő - Coca-Cola HBC értékesíti, mondta a cégcsoport kávépiaci igazgatója, Prodromos Nikolaidis. Úgy fogalmazott, hogy „a vállalatcsoport 28 piacán a kávéforgalom összességében eléri a 35 milliárd eurót, Magyarország pedig kulcsfontosságú kávépiac, kifejezetten biztató trendekkel. A járvány új kihívásokat hozott magával – különösen a bárok, éttermek és kávézók életében – és azt láttuk, hogy a munkahelyekről és a kávézókból átterelődött a kávéfogyasztás az otthonokba. A teljes Costa Coffee kínálatunkkal azonban az otthoni és otthonon kívüli kávéélményt is biztosítani tudjuk, legyen szó bármilyen fogyasztási alkalomról. A Coca-Cola Hellenic csoport május óta 5 országban vezette be a márkát és a vállalat célja, hogy mindenhol a partnerek és fogyasztók első számú választása legyen a Costa”. Prodromos Nikolaidis hozzátette, a magyarországi bevezetés az itteni erős csapatnak köszönhetően nagyon jól indult.

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett a kávépiacon, így a magyar fogyasztók körében is. A kialakult helyzet hatására ugyan azonnal megváltoztak a kávéfogyasztási szokásaink, de a kávézással kapcsolatos trendszerű átalakulás, fejlődés már korábban megindult. Egyfelől folyamatosan nő a minőségi kávé iránti igény, másfelől a piacon elmozdulás érzékelhető a funkcionális kávézástól az élménykávézás irányába. Ezzel párhuzamosan egyre többen választják Magyarországon is a felső kategóriás kávékat, és ennek a trendnek a nyomán bővül a szemes és kapszulás kávék piaca is.

Vajda Márton és Gávris Iván a Costa bemutatóján Vajda Márton és Gávris Iván a Costa bemutatóján

Vajda Márton a hazai piacról elmondta, hogy a teljeskörű italgyártó vállalat stratégiájának megfelelően a Coca-Cola HBC Magyarország célja, hogy széleskörű portfóliójával a hét minden napján, a nap minden órájában tudjon terméket kínálni a fogyasztóknak. Magyarország vezető üdítőipari vállalatának kínálatában az üdítőitalok, víz, funkcionális italok, prémium alkoholok és energiaitalok mellett eddig a kávé volt a hiányzó láncszem. „A Costa Coffee-val kibővülő kínálatunkban immár több mint 100 terméket tudunk kínálni több mint 500 különböző kiszerelésben. Terveink szerint az első években a volumen és árbevétel valamivel több, mint két harmada jön majd a kiskereskedelemből, míg a HoReCa és a munkahelyi (at work) kávézás adja majd a forgalom 30 százalékát – mondta Vajda Márton.

Hogyan alakult a kávépiac hazánkban?

Magyarországon a Nielsen 2019-es adatai szerint a kiskereskedelmi kávépiac éves szinten 6,4 százalékkal bővült. A növekedés elsődlegesen a prémium szemes kávénak, valamint a még mindig fiatal, de a gyártók és forgalmazók számára is nagy növekedési potenciált kínáló kapszulás szegmensnek köszönhető.

A felnőtt magyar lakosság 85 százaléka kávézik, naponta átlagosan 2,7 csészényit fogyasztunk. A kávéivók 91 százaléka nap mint nap iszik otthon kávét, 53 százalékuk pedig napi szinten kávézott a munkahelyén is a járvány előtti időszakban. A magyarok többsége még inkább a funkcionális kávézást helyezi előtérbe: a fő cél a reggeli felébredés. Így a többségnél a kávé élvezete csak másodlagos, de a tej és cukor hozzáadása általános szokás hazánkban. Ugyanakkor a kávézás jelenleg hasonló változáson, fejlődésen megy át, mint egy évtizede a bor, majd a pálinkafogyasztás. Egyre többen isznak kávét élvezeti szándékkal és egyre többen keresik a minőségi kávékat, kávézókat.

A vállalat megbízása alapján készített 2019-es Nielsen kutatás szerint a fogyasztók leggyakrabban hipermarketekben vásárolnak kávét, és a szemes kávé vásárlói a leghűségesebbek a vásárlás helyszínéhez. A legkedveltebb kiszerelés az őrölt kávé. A szemes és kapszulás kiszerelést vásárlók jellemzően többet költenek kávéra és egy-egy vásárlás során általában két csomagot vesznek, ha a szemes kávét választják, akkor azt legtöbbször egy kilogrammos kiszerelésben teszik a kosárba. A 250 grammos csomagokat főként az őrölt kávét vásárlók választják. Bár a kávé vásárlása legtöbbször tervezett, impulzív vásárlás esetén az ár fontos tényező, mégis a márka az, ami a választás fő szempontja.

