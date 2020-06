Már vegán termékeket is kínál a Pápai

A Pápai Hús Kft. kizárólag növényi alapanyagokból álló vegán terméket fejlesztett ki. A Pápai Ízek néven forgalomba kerülő burgerpogácsája és szendvicsfeltétje után már újabb magas fehérjetartalmú vegán termékeken is dolgozik.

A közel 700 munkatársat foglalkoztató, és az alapanyag-ellátásával további 1800-2000 környékbelinek megélhetést nyújtó Pápai Hús Kft. a látványos termékfejlesztéseken túl a gyártását is korszerűsíti. Kétmilliárd forintos, 2021-ben befejeződő beruházásból a sonka, bacon és töltött termékeinek az előállítását és csomagolását teszi hatékonyabbá. A Pápai Hús a hagyományos termékei fejlesztését sem hanyagolta el: most húsvétkor válogathattak először a vásárlók a tavaly életre hívott prémium Mestersonkáik, valamint az extra minőségű Excelsior termékeik teljes kínálatából, és az eladások visszaigazolták a cég elképzeléseit.

Szappanos Péter szerint a cégüknek az a célja, hogy a húsfogyasztók, flexitáriánusok (a szokásos hal-, hús- és tojásfogyasztás mellett az átlagosnál több növényi táplálékot evők), alternatív étrenden élők, vegetáriánusok és vegánok egyaránt élvezhessék a minőségi Pápai termékek ízeit. A Pápai Ízekkel új vásárlókat nyerhetnek meg, és az eddigi vevőik étrendjét is változatosabbá tehetik. A most folyó piaci bevezetés után a termékcsalád a már zajló fejlesztések eredményeként újabbakkal bővülhet.

Ezt felismerve fejlesztették ki a vállalatnál a kizárólag növényi összetevőkből álló vegán termékeiket, a Pápai Ízek néven forgalomba kerülő kétféle szendvicsfeltétet és a burgerpogácsát. Ezek amellett, hogy nem tartalmaznak állati fehérjét (ebből fakadóan laktózmentesek), egyben szója- és gluténmentesek is. A Pápai vegán termékeinek borsó az alapanyaga, ezért magas a rosttartalmuk, sok bennük a vitamin és az ásványi anyag, viszont kevés a telített zsírsav.

Egyre több húsfogyasztó törekszik sokszínűbb étrendre, amelyben nagyobb szerepet kapnak a növényi alapanyagok. Már a legnagyobb gyorséttermi láncok kínálatában is megtalálhatók például a vegán burgerek. Ismert befektetők villámgyorsan növekedő új cégei mellett az élelmiszeripar nemzetközi óriásai is fantáziát látnak a növényi alapanyagú, mégis húsos ízű és jellegű termékekben.

Szappanos Péter ügyvezető szerint a pápai céget a több mint száz évre visszanyúló élelmiszerelőállítási tapasztalata, szakemberei nem csak arra teszik alkalmassá, hogy kiváló hústermékeket készítsen. Mindehhez ugyanis olyan magas szintű élelmiszerbiztonsági, minőségirányítási színvonalra, gyártási kultúrára és fejlesztési képességre van szükség, amit más termékek előállítására is lehet hasznosítani. ­ Itt az ideje, hogy mi, hazai élelmiszergyártók bátor lépésekkel alkalmazkodjunk az átalakuló, sokoldalúbbá váló, újdonságokra nyitottabb fogyasztói igényekhez - állítja Szappanos Péter, aki szerint a pápai cég termékfejlesztésben és -gyártásban is az élére akar állni ennek a változásnak.

