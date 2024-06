Máris továbbadja a kínai vevő a taszári repteret?

Meglepetésre nem a beruházások vagy az ingatlanok, hanem a készletek között tartja számon a tavalyi év közepén megvásárolt taszári reptérkomplexumot a vevő – derül ki a Billion Up Kft. 2023-as beszámolójának kiegészítő mellékletéből. Mint azt lapunk kiderítette, az ingatlanegyüttest a magyar állampolgársággal is rendelkező tajvani milliárdos, Frank Liu cégbirodalmához tartozó vállalkozás vásárolta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által meghirdetett árverésen 2,86 milliárd forint plusz áfáért.

Az a tény, hogy a vállalkozás a készletek között tartja nyilván a repülőteret, azt jelenti, hogy egy éven belül meg kíván válni tőle. Azt viszont még nem tudni, vajon a cégbirodalmon belül történik-e az átruházás. Az is furcsa, hogy a Billion Up mérlegében fellelhető 1,2 milliárd forintos rövid lejáratú kötelezettség. A cég kiegészítő melléklete azt írja, ez kapott kauciót, illetve részesedés értékesítéséhez kapcsolódó előleget takar. A Billion Up Kft.-nek csak egy leányvállalata van, a Chi Fu Taszár Kft.-t tavaly júliusban alapította.

Mégsem kell Frank Liunak a repülőtér?

Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Mivel a Chi Fu Taszár Kft. érdemi tevékenységet tavaly július közepi megalakulásától év végéig nem végzett, a bankszámláján jóváírt ezer forintnyi kamaton kívül semmiféle bevétele nem volt, mindössze 686 ezer forint anyagjellegű ráfordítást könyveltek el (ami vélhetően adminisztratív költségekből áll), ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy e cég értéke nem nagyon tér el a 3 millió forintos jegyzett tőkétől. Vagyis az üzletrészekért kifzetett előleg érdemben nem befolyásolhatja az 1,2 milliárd forintos mérlegsor összegét, annak zöme a kauciót takarja.

A Billion Up 2023-ban alig 4 millió forint bevételt ért el, a kiegészítő mellékletben az olvasható, ezt ingatlan-bérbeadásból érte el. A reptér területén ugyanis mezőgazdasági tevékenységet végez az Agrovita Bt és a Bos-Frucht Szövetkezet alkotta konzorcium, a bevétel nagyságrendileg meg is felel a bérleti díj összegének. A Billion Up valamivel kevesebb, mint 18 millió forint anyagjellegű ráfordítása mellett 8,8 millió forintot fordított személyi jellegű kifizetésekre.

A tulajdonostól, azaz a tajvani Billion Up Development Limitedtől kapott nagyjából 1,8 milliárd forintnyi kölcsön után majdnem 35 millió forintnyi kamatot fizetett, emellett 74,8 millió forint árfolyamveszteséget is elkönyveltek.

A Billion Up összességében 127 millió forint adózott veszteséget termelt 2023-ban.

Továbbra is kérdés, mi is lesz a reptér sorsa különösen így, hogy az nem a Billion Up hosszú távú befektetései között szerepel. Mint azt lapunk feltárta, az adásvételi szerződés értelmében a vevő köteles a birtokátruházástól számított egy éven belül legalább 200 ezer euró összegben kereskedelmi, ipari és logisztikai célú, olyan beruházást megvalósítani, amire uniós referenciával rendelkezik. A szerződés egyik mellékletében pedig a borsodnádasdi napelemparkot jelöli meg referenciaanyagként. Az ügy furcsasága, hogy az viszont nem a Billion Up, hanem a szintén a Chi Fu-csoporthoz tartozó Chi Fu Resources Kft. beruházása, amiben utóbbinak a projektcége, a Most Treasure Kft. a tervező. Annak azonban nincs nyoma, hogy e két cég befejezte volna a beruházást.

Kíváncsiak voltunk, a Billion Up kinek és mikor kívánja továbbadni a repülőteret, kitől és milyen jogcímen kaptak kauciót, illetve hol tart a szerződésben rögzített beruházás. A válaszokért kerestük a Billion Up Kft.-t a hivatalos e-mail címén, de a kedden a déli órákban elküldött levelünkre cikkünk megjelenéséig még nem érkezett válasz.