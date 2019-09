Megdobhatja a megyei munkanélküliséget az Electrolux leépítése

Mai közleményében a megnövekedett költségekkel indokolta az Electrolux mintegy 800 dolgozó leépítését, a porszívó- és hűtőgyártással foglalkozó dolgozókkal ma közlik az elbocsátás részleteit. A mostani leépítés nem új bejelentés, hiszen már év elején a cég tervei között szerepelt a költségek racionalizálásának ezen módja. A hvg.hu szerint azonban nem csak ebben az üzemben lesznek elbocsátások. Ezzel párhuzamosan Nyíregyházán 100 millió eurót költ a társaság automatizálásra. Érdekesség, hogy a hűtőgépgyártás egy részét, egészen pontosan 70 ezer beépíthető hűtőszekrény gyártását a cég 2015-ben helyezte át az észak-olaszországi Suseganában levő gyárából Magyarországra.

Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 2018-ban átlagban 2807 főt foglalkoztatott, ebből 2385 volt fizikai, 422 szellemi. A fizikai állományból mintegy 1450-re tehető a saját foglalkoztatott, a többi bérelt – alapvetően Ukrajnából – munkaerő.

A leépítés nagyságát jól jelzi, hogy hasonló mértékű tömeges elbocsátásra idén nem volt példa, sőt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat júliussal záródó adatai alapján egyetlen hónapban sem haladta meg a 800 főt a csoportos leépítéssel érintettek száma. Ráadásul a statisztika szerint Jászberényben júliusban mindössze 500 volt a regisztrált álláskeresők száma, vagyis hirtelen több mint a duplájára nőhetne a munkaügyi hivatal leterheltsége.

A leépítéssel érintett 800 dolgozó azonban jó eséllyel nem mind helyi lakos, a város vonzáskörzetéből is feltehetően sokan dolgoznak az Electrolux gyárában. Ám a leépítés mértéke még megyei szinten is jelentősnek mondható.

Gyártósor az Electrolux nyíregyházi hűtőgépgyárában. MTI Fotó: Balázs Attila Gyártósor az Electrolux nyíregyházi hűtőgépgyárában. MTI Fotó: Balázs Attila

A Központi Statisztikai Hivatal második negyedévre vonatkozó adatai szerint a megyében 8400 munkanélküli volt, vagyis a térségben élő állás nélküli személyek létszáma közel 10 százalékkal ugrana meg, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4,8 százalékról 5,2 százalékra.

Az adatokból is jól kirajzolódik, a régió munkaerőpiacához mérten milyen jelentős mértékű leépítésről van szó. A lépés valódi hatása azonban a fentieknél kisebb mértékű lehet, hiszen annak minimális esélye van, hogy az elbocsátott dolgozók közül senki sem tudna elhelyezkedni.

Azt, hogy a cég milyen intézkedésekkel segíti a leépített dolgozókat, várhatóan a kora délutáni órákban fog kiderülni, információink szerint ekkor ad ki ugyanis hivatalos tájékoztatást az Electrolux magyarországi érdekeltsége.

Az elbocsátással érintettek sorsát a Pénzügyminisztérium is figyelemmel fogja követni - közölte a tárca kedd délután. A közlemény szerint a megyében mintegy 5000 betöltetlen állás van, az elbocsátott munkavállalók elhelyezkedését pedig könnyítheti, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye is egyike azon térségeknek, amelyekben már elindult a munkaügyi hivatalok hatékonyságát, illetve a vállalatokkal való szoros kapcsolattartást erősítő Munkaerő-piaci reformprogram. Ennek keretében az érintett munkavállalók elhelyezkedését szükség esetén átképzésekkel, munkaerő-közvetítéssel, illetve különböző munkaerő-piaci programokba való bevonással is segítik. A legfontosabb, hogy a dolgozóknál a munkából-munkába elv érvényesüljön, ennek érdekében állásbörzék szervezése, folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása, csoportos tájékoztatók tartása, illetve a környező munkáltatók felderítése is megvalósulhat a kormányhivatallal együttműködésben. A kormányzat mobilitási támogatásai szintén könnyíthetik a dolgozók újbóli munkába állását.