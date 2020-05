Megduplázta árbevételét a stadionépítő nagyágyú - 200 milliós osztalékra is futotta

Ezzel együtt összesítésünk szerint 2010 és 2018 között a felcsúti telephellyel is rendelkező Pharos'95 Kft. tulajdonosai 850 millió forinthoz jutottak osztalék formájában.

A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy ebből a megtermelt pénzből 200 millió forintot kifizetnek maguknak osztalékként. Ez pont annyi, amennyit 2018-ban is kivettek a cégből, az összeg rekordszintet jelent.

Mindezek eredőjeként üzemi szinten is nőtt a cég nyeresége, 546 milliót mutattak ki a 2018-as 444 millió forint után. A pénzügyi műveletek eredménye, valamint a 48 milliós adófizetési kötelezettség elszámolása után a cég kasszájában a korábbihoz képest ötödével nagyobb, 487 milliós nyereség maradt.

A bérköltség alapján a cégnél átlagosan 7,4 százalékos béremelkedés is történhetett. Tavaly az átlagos bruttó bér 239 ezer forint lehetett az előző évi 222 500 forint után.

A bevételek emelkedésével párhuzamosan jócskán többet számoltak el anyagjellegű ráfordításként is, a korábbi 3,1 milliárd forint után 7,7 milliárdot. Emelkedtek a személyi jellegű kiadások is: 114 millió után 162 milliót költöttek el. Utóbbi a dolgozói létszám növekedésével magyarázható, hiszen az átlagos statisztikai létszám 35-ről 47 főre nőtt tavaly.

A kiegészítő mellékletből azonban nem derül ki, hogy ez a jelentős növekedés milyen tevékenységeknek köszönhető. A közbeszerzési hirdetmények alapján annyi tudható, hogy több jelentős projektet is elnyert a társaság, mint például 1,2 milliárdért kastélyfelújítást, az egri sporttelep felújítását 1,5 milliárdért vagy egy stadionrekonstrukciót szintén Egerben.

A felcsúti Pancho Aréna gyepszőnyege is a nevükhöz köthető (Fotó: MTI)

kétszer több bevétel folyt be a cég kasszájába. 3,8 milliárd után 8,6 milliárdot könyvelhettek el.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!