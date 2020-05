A cégbíróság törölt egy hazai pénzintézetet

Az elgondolás sikerét bizonyítja, hogy a faktoring tevékenység volumenei a CIB Bankon belül az elmúlt három évben is folyamatosan növekedtek, sőt a piacon meghatározó szerepét megtartva a CIB faktorpiaci részaránya is növekedni tudott. A vevőkövetelések finanszírozásának folyamatosan növekvő hazai piacán a CIB a faktorált állomány 10 százalékot meghaladó piaci részesedésével a harmadik legnagyobb szereplő volt 2019-ben, méghozzá a Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint. Ezek szerint tavaly 2847 milliárd forint volt a faktorált forgalom, míg a faktorált állomány bruttó 319,8 milliárd forintot tett ki, nettó 268 milliárdos érték mellett. Ezen belül – mint azt lapunk megírta –, a CIB 2019-ben közel 190 milliárd forintos rekordforgalmat ért el, bruttó állománya megközelítette a 35 milliárd, míg a nettó a 30 milliárd forintot.

Négy évvel ezelőtt aztán a CIB Csoport úgy határozott, hogy a faktoring tevékenységet a CIB Faktor Zrt. helyett a CIB Bank keretein belül viszi tovább, és ezzel a CIB Faktor Zrt.-t megszünteti. „A változás célja az volt, hogy a bankcsoporton belüli együttműködés lehetőségeit maximálisan kihasználjuk, és ügyfeleink felé a korábbiakban megszokottnál is átfogóbb szolgáltatásokat kínáljunk, ugyanakkor ez minden ügyfelünk számára könnyen elérhető legyen” – idézte fel most lapunk érdeklődésére a CIB.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!