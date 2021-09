Megvan Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea első közös cége

Mészáros Lőrinc a jelek szerint híve a családi bizniszeknek, hiszen azok után, hogy volt feleségével is számos közös gazdasági érdekeltsége volt tulajdonosi és/vagy operatív szinten, új választottjával is ugyanerre az útra lép. Bár ez csak az új cég megalapítása után hetekkel dőlhetett el - legalábbis papíron.

Elsőként számoltunk be arról pár héttel ezelőtt, hogy a felcsúti milliárdos továbbra is fantáziát lát az irodapiacban. 2021. július 27.-én ugyanis megalakult az Ekho Belvedere Kft., melynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, de saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével is foglalkozhat. Alapító tulajdonosa az Ekho Magántőkealap, mely 50 millió forintos induló törzstőkét fizetett be.

Bár a magántőkealapok előnye, hogy a mögöttük álló tulajdonosok és az általuk kezelt vagyon összetétele és értéke rejtve marad, bizonyos esetekben nagy eséllyel tudható, kihez kötődik az. Ebben az esetben pedig Mészáros Lőrinchez vezetnek a szálak. Az Ekho Magántőkealap ugyanis ugyanarra a budapesti, V. kerületi Váci utcai címre van bejegyezve, mint több Mészáros-érdekeltség is. Az alap kezelője pedig az a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mely Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában áll.

De térjünk vissza az Ekho Belvedere Kft.-re, mely nem sokáig volt alapítása után a magántőkealap tulajdonában.