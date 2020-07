Megveszi Csehország vezető energiakereskedőjét az MVM Csoport

Az innogy Česká republika földgázkereskedő, de egyre inkább rámennek a villamosenergia-piacra is.

Az MVM megjegyezte, a várhatóan idén lezáruló ügylethez az Európai Bizottság jóváhagyása is szükséges, mivel az iCR eladása az E.ON és az RWE közötti szélesebb, több európai országot érintő tranzakcióhoz kapcsolódik.

A tranzakció tartalmazza az innogy kapcsolt energiatermelési eszközeit, valamint a nagykereskedelmi és e-mobilitási portfólióját is - közölte az MVM.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Hangsúlyozták, a felvásárlás erős hátteret és folytonosságot biztosít a cseh társaságnak, amely egyre erősebben jelen van a villamos energia piacán is. A cseh cég összesen több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki naponta - tették hozzá.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!