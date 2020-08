Mészáros Lőrinc bedobott a közösbe kétszáz zsák búzát

Mintegy 200 zsák búzával járul hozzá a Magyarok kenyere programhoz a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Agro Zrt. Az idén tízéves múltra visszatekintő programban 89 ponton várják a gazdák felajánlásait, az összegyűlt gabonát húsz malomban őrlik meg. A Talentis Agro Zrt. már tavalyi megalakulásakor is hozzájárult adományával a kezdeményezés sikeréhez, idén az ország tíz különböző pontján működő agrárvállalkozása csaknem 10 tonna búzát ajánl fel.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!