Mészáros Lőrinc is hibázik: jogsértést követtek el, de a bírságot megúszták

Mészáros Lőrinc és érdekeltségei már gyakorlatilag rutinos cégfelvásárlóknak bizonyulnak, az elmúlt években annyi új, akár azonos területen működő cégben szereztek tulajdonrészt. Ennek ellenére, ilyen tapasztalattal és rutinnal a hátuk mögött bakiztak - legalábbis a versenyhivatal határozata alapján.

Tavaly nyáron elsőként számoltunk be arról, hogy 2019. márciusától egy újabb cég megszerzésének eredményeként Mészáros Lőrinc felel Paks távfűtéséért is. A V-Híd Vagyonkezelő Kft. ugyanis a távhőszolgálatásért is felelős Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. tulajdonosa lett, a cég emellett foglalkozik még tanuszoda és strand üzemeltetésével és építőipari kivitelezéssel is, a fő tevékenysége azonban Paks város távfűtésének ellátása. A cég emellett rendszeres beszállítója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek is. Mint akkor írtuk: csatlakozási pontokat alakítottak ki, valamint az üzemi épületek tűzgátló és füstgátló ajtóinak cseréjéért is feleltek.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A tulajdonszerzést azonban idén február elején vizsgálni kezdte a Gazdasági Versenyhivatal és a V-Híd Vagyonkezelővel szemben összefonódás végrehajtása tilalmának megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárást.

A június 2-án kiadott határozat pedig elmarasztalta Mészáros Lőrincéket. Mint az olvasható:

"Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a V-Híd Vagyonkezelő Kft. jogsértést követett el azzal, hogy a Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. feletti közvetlen egyedüli irányítás megszerzésével létrejött összefonódását a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta".

Az indoklásból kiderül, mindezért bírságot nem szabott ki a versenyhivatal a jelenlegi kivételes körülményekre való tekintettel. A V-Híd Vagyonkezelő az eljárás során kérelmezte, hogy ezt az esetleges szankció mérlegelése során vegye figyelembe. Mint írták:

"a COVID-19 vírusos világjárvány által okozott súlyos kedvezőtlen gazdasági hatásokat. Kifejtette, hogy a társaság, illetve a vállalkozáscsoportja gazdálkodását jelentősen hátrányosan érintik a veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett kormányzati korlátozások, illetve az általános pánikhelyzet. Különleges védőfelszerelésekkel és válsághelyzeti munkaszervezéssel kellett átalakítani a teljes munkaszervezetet a járványügyi intézkedések fokozott elvárásai szerint, ráadásul nagyon rövid idő alatt. A társaságnak, illetve vállalkozáscsoportjának jelenleg minden erőfeszítése arra irányul, hogy a kialakult válsághelyzetben partnereinek és munkavállalóinak segítséget nyújtson, megtartsa a megrendeléseit és a foglalkoztatotti állományát a válság kirobbanása előtti szinten. Álláspontja szerint a jelen kivételes körülmények között a bírságszankciótól történő eltekintés feltételei fennállnak".

A kérelmet a jelek szerint a GVH méltányolta is, a bírság kiszabása elmaradt, részben azzal az indokkal, hogy a végrehajtási tilalom megsértésének időszakában a cégnél a piaci magatartás alakítását célzó aktív döntéseket nem hoztak, és különösen, hogy a V-Híd az összefonódás-bejelentésben (sőt: már az azt megelőző előzetes egyeztetés keretében) a végrehajtási tilalom megsértését is elismerte.