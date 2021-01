Mi az, ami minden közigállásra jelentkezésnél kell?

A közalkalmazottak jogállását és a foglalkoztatás részleteit és feltételeit törvények rögzítik. Ezek között van olyan, ami pozíció függő, például tanárok esetében a tanári diploma, vagy orvosok esetében a szakvizsga megléte. Ugyanakkor vannak általánosan érvényes kritériumok, amit minden közigállás esetében teljesíteni kell.

Erkölcsi bizonyítvány

Közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt minden esetben hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolni, hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy büntetlen előéletű. Ezen belül külön részletezve van, hogy állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy a közélet tisztasága, és a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll az adott állásra jelentkező személy.

Standard eljárás az is, hogy a munkáltató bekérhet hatósági bizonyítványt arra vonatkozóan is, hogy a leendő közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését megakadályozná.

Nagykorúság

Közalkalmazotti jogviszonyt csak a már 18. életévét betöltött személy létesíthet. Ennek megfelelően például közalkalmazotti jogviszonyban nem lehet diákmunkát vagy nyári gyakorlatot végezni sem.

Állampolgárság

A harmadik fontos kitétel, hogy csak magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt és letelepedett személy létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt.

Egyéb kitételek

A munkakörtől függően a munkáltató előírhat emellett nyelvtudást, vagy a munka betöltéséhez kapcsolódóan tudományos fokozatot és publikációs hátteret.

Pályázati út

A közig állások esetében fontos tudni azt is, hogy közalkalmazotti munkát csak pályázati úton hirdethetnek meg, és elnyerésének feltétele is a pályázaton való sikeres részvétel. A pályázathoz csatolni kell az erkölcsi bizonyítványon, szükség szerint nyelvtudást igazoló okiraton kívül az adatok kezeléséhez való hozzájárulási nyilatkozatot is.

Érdemes alaposan átnézni a pályázati kiírásokat, és minden szükséges dokumentumot egyszerre benyújtani, mert hiánypótlásra később sok esetben nincs lehetőség.