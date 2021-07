Milliárdos céget szerzett meg Mészáros Lőrinc autókereskedő Kft.-je

Az elmúlt években már több milliárdos bevétele van annak a cégnek, melynek egyedüli részvényese lett Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége.

A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. egyedüli részvényese lett a Takarékbank központi ellátásáért felelős MA-TAK-EL Zrt.-nek - vettük észre a cégpapírokban. (szerk.: a MA-TAK-EL végzi többek között az ingatlanok hasznosítását, üzemeltetését, a gépjárművek flottakezelését, banktechnikai eszközök, felszerelések beszerzését.)

A tranzakció 2021. június 16-án történt meg, az Zrt. előző többségi tulajdonosa az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. volt. A tulajdonváltással egyidőben székhely-váltás is történt, a Takarékbank központi ellátásáért felelős cég székhelye most már Felcsút, Fő utca 65. szám alatt található, ott ahol több más Mészáros-cég is működik, mint például az Aranka Malom Kft., a Búzakalász 66 Kft., vagy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.

Nagy céggel erősített Mészáros Lőrinc érdekeltsége (Fotó: MTI) Nagy céggel erősített Mészáros Lőrinc érdekeltsége (Fotó: MTI)

Mindezek mellett operatív szinten is átalakította az új tulajdonos a cég felépítését. Vezérigazgatóként Urfi Beatrixot nevezték ki, aki egyben a Mészáros Autó Javító, a Mészáros M1 Autókereskedő és a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft.-k vezetéséért is felelős. A cégbírósági papírok alapján a felügyelőbizottságot is megszüntette az új, egyedüli tulajdonos.

Szerettük volna megtudni, hogy miért adta el a Takarékbank a részesedését és miért pont a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-nek, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amint megkapjuk, frissítjük vele a cikkünket.

A Mészáros M1 Autókereskedő egyébként már jól ismeri a MA-TAK-EL ügyeit és működési struktúráját is, hiszen a részvények 25,71 százaléka már eddig is a birtokában volt - ez már a cégbíróságra leadott dokumentumból derül ki.

Kishal ette meg a nagyhalat?

A MA-TAK-EL és a Mészáros M1 Autókereskedő gazdálkodási mérete között jelentős különbség van a cégek éves beszámolói alapján. A MA-TAK-EL 2020-ban már 8,6 milliárdos forgalmat bonyolított le (ez az előző évi 4 milliárdnak több mint a duplája), a növekedés legnagyobb mértékben az ingatlan beruházási, üzemeltetési tevékenységből származó bevételek megugrásának köszönhető. Az előző évi 1,5 milliárd után tavaly 4,8 milliárdot könyveltek el ennek a tevékenységnek köszönhetően.

A bevételekkel párhuzamosan a kiadások is jelentősen emelkedtek. Anyagjellegűként 6,9 milliárdot számoltak el az előző évi 2,9 milliárd után, ennek zöme az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke volt. Több mint a duplájára nőttek a személyi jellegű ráfordítások is annak révén, hogy az átlagos dolgozói létszám 231 főre nőtt a 2019-es 42 után.

Végeredményben aztán 126 milliós veszteséget kellett a MA-TAK-EL-nek elkönyvelnie, míg 2019-ben még 77,8 milliós nyereséget termelt.

A Mészáros M1 Autókereskedő ezzel szemben tavaly 2,7 milliárdos bevételt ért el (2019-ben 1,8 milliárdot), amiből a végére 855 milliós tiszta nyereség lett az előző évi 2,2 millió után. Igenám, viszont a kiugró profit nem az alaptevékenység eredménye, hanem annak köszönhető, hogy majdnem 710 millió forintot könyveltek el részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség címszó alatt. A kiegészítő melléklet szerint az ügylet egészen pontosan üzletrész részesedés cseréből adódott.

A cégbíróságra benyújtott papírok alapján házon belüli csere történt. A helyzet úgy néz ki, hogy a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-nek négy tulajdonosa volt:

a Mészáros és Mészáros Kft.,

az R-Kord Kft.,

a Fejér-B.Á.L. Zrt.,

valamint többségi tulajdonosként a Talentis Group Kft.

A Mészáros és Mészáros, az R-Kord és a Mészáros Lőrinc gyermekeinek tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. a részvényeit csere alapon átadta a Mészáros M1 Autókereskedőnek saját üzletrész címén. A három cég ezért megkapta az autókereskedő 100 százalékos tulajdonában lévő Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft.-t.

A tranzakciónak is köszönhető 855 millió forint profitot bent hagyták a társaságban.