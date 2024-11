Most nem panaszkodhat Csányi Sándor, nagyot ment az OTP Bank

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az esetleges új akvizíciókkal kapcsolatban közölték: jelenleg nincs közzéteendő információ jelentős tranzakcióval kapcsolatban, de a bank továbbra is vizsgálja az értéknövelő akvizíciós lehetőségeket.

A májusban közzétetthez képest a menedzsment várakozásai 2024-re továbbra is érvényben vannak: 2024-ben a 2023-as 3,93 százalékos szintet meghaladóan alakulhat a nettó kamatmarzs. Az akkor közzétett menedzsmentvárakozás szerint az árfolyamszűrt organikus hitelállomány növekedési üteme meghaladhatja a tavalyi 6 százalékos ütemet. A költség/bevétel mutató a 45 százalékos szint környékén alakulhat. A kockázati profil a 2023. évihez hasonló lehet, míg a tőkeáttét várható csökkenése miatt az éves ROE (sajáttőke-arányos megtérülés) alacsonyabb lehet a 2023. évi 27,2 százaléknál.

