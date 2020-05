Nyílik a magyar határ: újabb ország került fel a kivételezettek listájára

Újabb országgal bővül a kör, ahonnan az üzletemberek korlátozás nélkül léphetnek be az országba.

Most újabb ország csatlakozik a kivételezett körhöz: a Magyar Közlönyben megjelent friss rendelet Japánt is hozzácsapja a listához - innen hazaérkező magyar állampolgár, vagy Japánból tárgyalni érkező nem magyar állampolgár korlátozás nélkül beléphet az országba, ehhez azonban valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.

Eddig cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák vagy koreai állampolgároknak valamint az ezekből az országokból hazatérő magyar állampolgároknak tette lehetővé a kormány, hogy korlátozás nélkül beléphessenek az országba, ha üzleti ügyben járnak, jártak el. Korábban a határon egészségügyi vizsgálat volt, ami után COVID-19 fertőzés gyanú esetén kijelölt karanténba kellett vonulni, vagy ha nem volt gyanú, akkor is 14 napra hatósági házi karanténba.

