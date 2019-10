Öt szállodaüzemeltető cégét egyesíti Mészáros Lőrinc

Összenő, ami összetartozik. A Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. 2018-as éves beszámolójában kapcsolt vállalkozásként bemutatott négy céget, plusz egy ötödiket, a BLT Group Zrt.-t olvasztja magába.

A beolvadó társaságok: Ligetfürdő Ingatlan- fejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft. Legatum ’95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. BLT Group Zrt. MB HILLS Szállodaüzemeltető Kft. Pollux Hotel Zrt.

Az egyesülésről még május 31-én döntöttek, az alapszabályt azonban csak szeptember 27-én írták alá, ennek ténye jelent meg most a cégközlönyben.

A június 20-ai keltezésű egyesülési vagyonmérleg-tervezet érdekessége, hogy az immár egységes Hunguest Hotels befektetett eszközeinek az értéke közel 19,5 milliárd forinttal, 41 milliárdra zuhan. Ez az egyharmados csökkenés az utolsó fillérig a tárgyi eszközök leértékelődésének tudható be. Ami alapvetően az átvevő Hunguest Hotelsre vonatkozik, a beolvadó öt társaságból ugyanis csak egy tárgyi eszközeit kellett át- (jobban mondva: le-) értékelni: a Legatum ’95-ét 177,6 millióval.

Eszközei leértékelése miatt a társaság is jelentősen zsugorodik, mérlegfőösszege 68,65 milliárd forintról közel 49,2 milliárdra mérséklődik, saját tőkéje (azaz a vagyona) pedig 41 milliárd helyett már csak 21,5 milliárd. Mivel azonban ez még így is bőven meghaladja a csaknem 12,5 milliárdos jegyzett tőkéjét, a tulajdonosoknak nem kell lépniük (erre akkor lenne szükségük, ha a saját tőke a jegyzett tőke alá menne.)

Ám pontosabb lenne egyes szám harmadik személyt használni, hiszen a Hunguest Hotels-ben ugyan név szerint két társaság – a KZH Invest Kft. és a KZBF Invest Vagyonkezelő Kft. – két-, illetve egyharmados arányban részvényes (még a tapolcai önkormányzatnak és kisbefektetőknek van minimális részesedése), mindkettő június 30-áig a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-hez tartozott, amely akkor beolvadt a Mészáros Lőrinc többségi befolyása alatt álló Opus Global Nyrt.-be.

A cég masszív, 8 milliárdos eredménytartalékkal folytatja működését a beolvadásokat követően. Kötelezettségeinek 26 milliárdos értéke azonban meghaladja a saját tőkéjéét, előbbiek nagyjából fele-fele arányban rövid lejáratúak (azaz egy éven belül esedékesek), illetve azon túliak. Összesen 3,3 milliárdos beruházási és 10,2 milliárdos egyéb hitellel tartozik a szállodalánc.

A beolvadások után a Hunguest Hotels adózott eredménye nulla lesz, noha a 2018-as évét még 3,4 milliárd forintos nyereséggel zárta, ami 86 százalékkal volt magasabb a 2017-esnél. A június 20-ai állapotot tükröző vagyonmérleg-tervezetben viszont az átvevő cégnél már csak 826 milliós profit szerepelt, ez tűnik el az öt cég beolvadásával.

Utóbbiak közül két társaság saját tőkéje is negatív. A Pollux Hotel Zrt. közel 18,9 milliós mínuszt mutat, ami felemésztette az 50 milliós jegyzett tőkéjét, míg az MB Hills saját tőkéje is, ha összehasonlíthatatlanul kevesebbel, mindössze 290 ezer forinttal is, de szintén elmarad a 3 milliós törzstőkéjétől.