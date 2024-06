Rákay Philipnek hajszál híján nem jött össze az egymilliárdos osztalék a rácalmási ingatlanbizniszből

Kisebb átrendezést hajtott végre a Norton Consultinghoz tartozó cégbirodalomban Rákay Philip. A Fidesz-közeli producer-üzletember cégbirodalmának zászlóshajójában, a Norton Consulting Zrt.-ben továbbra is 100 százalékos tulajdonos, ám az egyik leányvállalatnál, a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt.-ben, ahol eddig a Norton Consulting 99, Rákay Philip pedig 1 százalékban volt tulajdonos, részvényátruházás történt. A Norton Consulting május 25-i keltezésű kiegészítő mellékletéből az derül ki, hogy a Rácalmás Greendustryban az anyacég tulajdonrésze már csak 59 százalék, és mivel az eredmény felhasználásáról szóló, szintén május 25-i határozatban a tulajdonosok között továbbra is csak az anyacégnek, valamint Rákay Philipnek a neve lelhető fel, logikus következtetés, hogy kormányközeli férfi maga birtokolja az üzletrészek maradék 41 százalékát. (Megjegyezzük, a Rácalmás Greendustry ugyancsak május 25-ére datált kiegészítő mellékletében még mindig 99 százalékos Norton Consulting-tulajdonrészt és 1 százalék Rákay Philip-tulajdonrészt írnak.)

Rákay Philip az egyik rácalmási földterülettel üzletelő cégében átrendezte a tulajdonosi viszonyokat

Fotó: Facebook / Rákay Philip

A Norton Consulting 2023-ban 277,8 millió forintos forgalmat bonyolított le, emellett 165,9 millió forint egyéb bevételt könyvelt el. Az egyéb ráfordítások összege 183,2 millió forint volt, anyagjellegű ráfordításként pedig 134,5 millió forintot tüntetett fel. Az adózott eredmény 99,5 millió forintot tett ki,

Rákay Philip pedig úgy döntött, a nyereségből, valamint a korábbi évek profitjaiból eredménytartalékként felhalmozódott összegből összesen 400 millió forintot fizet ki magának osztalékként.

A nagy ingatlanmutyi: Csányi Sándortól Rákay Philipen át a Hankookig hétszeres áron

A Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. tavaly 389,3 millió forint tagi kölcsönt nyújtott a Norton Consultingnak, eredménykimutatásában pedig az olvasható, 1,6 milliárd forint egyéb bevételt könyvelt el. Ezt az összeget valószínűleg még nem fizették ki a cégnek, ugyanis a követelések között nagyságrendileg ugyanekkora összeg szerepel. Vele szemben egyéb ráfordítások között egy 219,8 milliós összeg szerepel. Mivel a tárgyi eszközök között az előző évben a 917 millió forintra értékelt, Csányi Sándor egyik cégétől vásárolt rácalmási földterület szerepelt, illetve Rákay Philip azt nyilatkozta, a Hankook gumiabroncsgyártó céggel kötött üzletet, melynek értelmében a terület egy részét azonnal megvette a gumigyár, a maradékra pedig elővásárlási jogot szereztek, logikus, hogy erről az üzletről van szó, azaz – figyelembe véve a követelések mérlegsoron szereplő összeget – a Hankook tartozik Rákaynak 1,6 milliárd forinttal.

Tehát a producer-üzletember Rácalmás Greendustryja az alig 220 milliós ingatlanrész és elővásárlási jog értékesítésével egy 1,6 milliárdos bevételre tett szert, a cég így összejött 1 milliárd 433 millió forintos profitját pedig fel is veszi.

Az osztalékból 854 millió 621 ezer forint jut az 59 százalékban tulajdonos Norton Consultingnak, míg 587 millió 635 ezer forint Rákay Philip bankszámláján fog landolni.

A Rákay-féle cégbirodalom hasonló üzletre készülhet egy másik, 9,76 hektár területű 165,92 millió forintra értékelt rácalmási földterület ügyében is. Ezt a szintén a Hankook Tire tőszomszédságában fekvő területet ugyancsak a Csányi-birodalomtól vásárolta meg a fideszes producer-üzletember Norton Consultingja, majd apportként a 2023-ban alapított RCLMS Greenfield Projekt Zrt.-be vitte be, melyben alapításkor 99 százalékban a Norton Consulting, 1 százalékban pedig maga Rákay Philip volt a tulajdonos. Itt még nem történt meg a föld továbbadása, a RCLMS Greenfield tavaly csupán 37 ezer forintnyi anyagjellegű ráfordítást (vélhetően adminisztrációs költségek) könyvelt el, ez az összeg egyben a cég 2023-as vesztesége is lett. Így természetesen osztalékfizetés nem is történt.

Itt is meg kell említenünk egy adminisztratív furcsaságot: bár a szintén május 25-én kelt kiegészítő mellékletek (az anyavállalaté és a leányvállalaté is) szerint a tulajdonos továbbra is 99 százalékban a Norton Consulting, 1 százalékban pedig Rákay, a hatályos cégjegyzék szerint a Norton Consulting 2023 szeptembere óta már nem minősített többségű befolyással, hanem csak 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkezik. Mivel az ugyancsak erre a napra datált eredmény felhasználására vonatkozó határozat szerint a két tulajdonos továbbra is a Norton Consulting, valamint Rákay, így arra következtetünk, itt is a Ráccalmás Greendustryhoz hasonló részvényátruházás történhetett, azaz a kormánykörökben igencsak kedvelt filproducer a saját cégétől vásárolt részvényeket a RCLMS Greenfieldben is.

Ez ugyanazért lehet jó üzlet, mint a másik cég esetében: a zsíros osztalékot nem kell keresztülfuttatni az anyavállalaton, hanem közvetlenül ki lehet venni.

A kisebb halak

Nem muzsikál viszont jól Rákay Philip Balaton-felvidéki két vállalkozása.

A Ranolder Villa 1864 Kft. 2023-ban bevétel nélkül 423 ezer forintos veszteséget termelt, ráadásul 156,2 millió forintos tagi kölcsönnel tartozik a 100 százalékban tulajdonos Norton Consultingnak.

A Ranolder-villa közelben található Tarányi-présház, melyet a Tarányi Nonprofit Kft. üzemeltet, szintén árbevétel nélkül zárta az évet. Az 50 százalékban a Norton Consulting, 50 százalékban Szoják Miklós tulajdonában álló cég eredménykimutatásának egyéb bevétel sorában 11,3 millió forint szerepel, az anyagjellegű ráfordításai 4,9 millió forintra rúgtak, értékcsökkenésként 1,5 millió forintot számoltak el. A cég így 3,4 millió forintos nyereséggel zárta 2023-at, de nonprofit kft. lévén osztalékfizetésről szó sem lehetett.