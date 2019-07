RTL Klub, TV2 – mindenki piacvezető

Az év első hat hónapját vizsgálva az RTL Klub továbbra is piacvezető a 18-49-es korcsoportban a főműsoridő tekintetében. A csatorna főműsoridős összesített közönségaránya 13,8 százalék, míg versenytársa 11,3 százalékot ért el. A portfóliók összehasonlításában is az RTL Magyarország végzett az első helyen főműsoridőben, a fő kereskedelmi célcsoportban. A 18-49-es korcsoport első féléves adatainak összesítéséből az látszik: az RTL Magyarország főműsoridős nézettsége 27 százalék volt, míg a versenytárs itt 24,9 százalékot ért el.

A csatorna közleménye azt is kiemelte, hogy a 2019-es év első hat hónapjában havi és heti szinten is az RTL Híradót választották legtöbben a kereskedelmileg fontos 18-49 éves korosztályból az esti – 18 órakor kezdődő – hírműsorok közül. Ami a napi bontást illeti: az idei első félévben a 181 napból az RTL Híradó 175, míg a versenytárs hírműsora 6 napon nyert az esti híradójával (ez a megnyert esték számát százalékosan kifejezve 97% az RTL Klub javára). A teljes lakosságot vizsgálva is megkérdőjelezhetetlen az RTL Híradó előnye, hiszen a megnyert napok száma alapján 57 százalékkal vezeti az esti hírműsorok nézettségi versenyét (az RTL Híradó 103 napon, míg a konkurens 78 napon bizonyult nézettebbnek esti – 18 órakor kezdődő – híradójával).

A félév során kiemelkedően jól teljesített a Híradót követő Fókusz is: az infotainment magazin főműsoridőben futó adásai 17,8 százalékos közönségarányt értek a 18-49 éves lakosság körében. Az év első napján debütált az RTL Klub képernyőjén a Drága örökösök című saját gyártású napi sorozat. A teljes sorozat (81 rész) főműsoridőben sugárzott adásainak átlagos közönségaránya a 18-49 éves korcsoporton 20,1 százalék volt és minden epizód nyerte a saját sávját január 1-étől április 26-áig, a befejező epizódig. A Drága örökösök legnézettebb adása a január elsején sugárzott nyitó epizód volt, amelyet 1 millió 185 ezer ember követett figyelemmel (4+ AMR).

A csatorna másik sikersorozata, A mi kis falunk a harmadik évadából 2019-ben 12 epizód volt látható az RTL Klubon. A sorozat összesített közönségaránya a 18-49-es korcsoportban 27,2 százalék volt, a teljes lakosságot nézve pedig 22,5 százalék. A mi kis falunk idei legnézettebb epizódja a március 23-i adás volt, a fő kereskedelmi célcsoportban 29,9 százalékot ért el (451 ezer néző). Szintén ez az epizód volt a legnézettebb a teljes lakosság körében is, a maga 1 millió 80 ezer nézőjével (ez 25 százaléknak felelt meg közönségarányban).

A fentiek tükrében akár azt is hihetnénk, hogy minden rendben van, és az RTL Klub, illetve csoportszinten az RTL Magyarország számára tökéletesen alakultak a dolgok. Ez azonban nincs így, két okból sem. Egyrészt az első félévben elért közönségarány elmarad az egy évvel korábbitól, másrészt a júniusi időszak finoman szólva sem úgy alakult, ahogy ők előzetesen tervezték. Ekkor ugyanis nem csak a teljes napon, de számos alkalommal napi és heti szinten is a TV2 volt a sikeresebb, még a 18-49-es korcsoportban, főműsoridőben (19-23 óra között) is, ami egyébként a csatorna nézőinek magasabb átlagéletkora miatt számukra kevésbé „nyerő”.

Nem véletlen, hogy a közelmúltban azt jelezték, hogy a TV2 júniusban, az elmúlt öt évre visszatekintve, először tudott nyerni a 18-49 és a 18-59 éves célcsoport tekintetében (SHR%, 18-49 évesek: 8,2%; 18-59 évesek: 8,5%, Live, Egész nap). A teljes lakosság körében egész napos viszonylatban tovább erősödött a többi piaci szereplőhöz képest (SHR%: TV2: 10,4%, Live), és így ebben a célcsoportban júniusban ismét a legnézettebb tévécsatorna lett.

A hétköznapok főműsoridős (a TV2 nem a konvencionális 19-23 óra közötti, hanem a 18-23 óra közötti időszakot tekinti főműsoridőnek – szerk.) versenyében, júniusban a húsz hétköznapból a TV2 tizenhat napot mondhatott magáénak a teljes lakosság körében, míg a hétvége viszonylatában a verseny kiegyensúlyozott, hiszen mind a TV2, mind az RTL Klub 5-5 napot nyert a nézőkért folytatott versenyben. (Live, SHR%, 4+, Hétköznap 18:00-22:59, Hétvége 18:00-22:59).

Töretlen a TV2 Csoport sikere, hiszen 2019 júniusában ismét mindhárom vizsgált célcsoportban (4+, 18-59, 18-49 évesek) megelőzte az RTL Magyarországot, és a teljes lakosságot tekintve előnye 5,2 százalékpontra nőtt (SHR%: TV2 Csoport: 24,2%, RTL Magyarország: 19,0%, egész napra vonatkozó Live adatok alapján).

A júniusi bukdácsolás után úgy tűnik kicsit sikerült magára találnia az RTL Klubnak, hiszen a néhány hete történelmi mélypontnak számító 10 százalék alatti közönségarányhoz képest a mögöttünk hagyott héten 12 százalékot értek el a kereskedelmi célcsoportban főműsoridőben. Ez azonban összességében nem kifejezetten erős, hiszen elmarad az első féléves átlagtól. Ugyanakkor a csatorna azon húzása, hogy a korábban is óriási sikerrel futó A mi kis falunk című sorozat ismétlése minden nap látható esténként jó döntésnek bizonyult, hiszen így visszataláltak a nézők az RTL Klubra. Ugyanakkor az is látszódik, hogy a TV2 a Bezár a bazár révén ismét fel tudott mutatni olyan programot, amely révén sok nézőt tudnak elcsábítani a versenytárstól. Így, ha az őszi időszakban ismét fel tudnak egy ilyen hétköznap esti műsort mutatni, akkor kiélezett lehet az év végi időszak.

Ugyanakkor a TV2 az új műsorokkal nem vár az iskolakezdésig, hiszen hétfőn este ismét képernyőre kerül az Áll az alku. A Gundel Takács Gábor vezette vetélkedő 20.40-től kerül hétköznapokon adásba. Előtte a TV2-n 18.00-tól az utóbbi időben megszokott műsorok, vagyis a Tények, majd 19.10-től a Bezár a bazár látható. Az utóbbihoz képest gyengébb számokat produkáló Legbátrabb páros ismétlése viszont este 10 órára tolódott hátra.

Érdekesség, hogy míg a legutóbbi Forma-1-es futam az adott héten a legnézettebb műsor volt, most hétvégén a Brit nagydíj már nem szerepelt ilyen jól. Igaz így is a közmédia legerősebb programja volt azáltal, hogy a teljes lakosság esetén a 7., míg a kereskedelmi célcsoportban a 10. helyen végzett a toplistán.

A két célcsoportban egyébként a dobogós helyeken is eltérően alakult a helyzet. A teljes lakosságnál a Tények került az első helyre, a TV2 hírműsorát az RTL Klub Híradója követte, majd jött A mi kis falunk. A kereskedelmi célcsoportban viszont ez utóbbi sorozat volt az éllovas, majd a Híradó és a Fókusz került még a dobogóra.

Összefoglalva a 28. heti számokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub meg tudta tartani a vezető helyét, a közönségaránya 12 százalék lett. Egy százalékponttal maradt el ettől a TV2, ugyanakkor érdekesség, hogy a rendkívül szoros eredmény ellenére csak egy napot vittek el a fenti célcsoportban és idősávban, míg a többi hatot az RTL nyerte.

Visszacsúszott a F+ (4,5% SHR), míg a Cool (2,1% SHR) alacsony szinten stagnál Ugyanakkor a Viasat 3 (1,5% SHR) is egy helyben áll, így a sorrendben nem volt változás. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (1,2% SHR) zárta.