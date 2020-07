Stratégiailag kiemelt jelentőségű lett egy csődeljárás alatt álló cég

Hamar gyakorlati haszna lesz a csődtörvény nemrég történt módosításának: az évek óta küszködő Dispomedicort stratégiailag kiemelt jelentőségű cégnek nyilvánították, a csődeljárás végén így állami tulajdonba is kerülhet.

Egy, az igazságügyminiszter által június 12-én benyújtott, az Országgyűlés által július 8-án elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetében az adós vagyonának értékesítésekor az államot elővásárlási jog illeti meg - ez a módosítás ugyan csak augusztus 1-jén lép életbe, de már a folyamatban lévő ügyekre, így a Dispomedicorra is alkalmazható majd.

A társaság fél évszázados tapasztalattal rendelkezik különféle orvosi eszközök tervezése, gyártása és értékesítése terén, és szerepeltek a kulcsfontosságú cégek listáján is - ezekhez a cégekhez a veszélyhelyzet idején a Honvédelmi Irányító Törzs képviselői vonultak ki.

