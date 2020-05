Súlyos milliárdokat bukik a BKK a koronavíruson

Akár húszmilliárd forintos bevételkiesést is okozhat a járványhelyzet idén a fővárosi közösségi közlekedésben.

A turizmussal összefüggő termékek – a napijegyek és a repülőtéri vonaljegy – értékesítése a beutazási tilalom alatt drasztikusan visszaesett, de bérletből is sokkal kevesebb fogy - ezek okozzák főként a bevételek zuhanását, ahogy korábban laptársunknak is jelezte a BKK, akkor még a várható veszteségek becslése nélkül.

Az elmúlt nyolc hétben közel nyolcmilliárd forintos a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. bevételkiesése a 2019-es bázisévhez hasonlítva. Ez az év végére akár húszmilliárd forintra is nőhet – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Főpolgármesteri Hivatal. A veszteség mértékét a BKK pontosan akkor tudja majd megmondani, ha már látják, mikor állhat vissza a teljes körű szolgáltatási szint.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!