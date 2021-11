Szárnyalt az Erste - kevés ügyfél marad a moratóriumban

Az Erste 2021 első kilenc hónapjában 45,1 milliárd forint adózás utáni nyereséget ért el. A bank működési bevételei – részben egyedi hatások miatt – gyorsan emelkedtek, míg a működési költségek visszafogottabban nőttek. A működési eredmény 37,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket, mondta el a bank elnök-vezérigazgatója, Jelasity Radován a pénzintézet idei első kilenc havi eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján.

Ami a részleteket illeti, Jelasity Radován kiemelte, a nettó kamatbevételek 21,4 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 18,6 százalékkal emelkedtek, míg a kereskedési és konverziós bevétel 22,8 százalékkal nőtt. A működéssel kapcsolatos kiadások ettől elmaradó mértékben, 9,2 százalékkal nőttek egy év alatt, így a pénzintézet működési eredménye 37,8 százalékkal 76 milliárd forintra emelkedett. A költség/bevétel arány is nagyot javult éves összevetésben: szeptember végére 44,4 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 50,2 százalékról.

Alacsony maradt az NLP-ráta

A fizetési moratórium és a jelzáloghitelezés növekedésének hatására 10 százalékkal nőtt a hitelállomány 2020 szeptember végéhez képest. Elsősorban a lakossági szegmensben értek el látványos növekedést: 16 százalékos volt a bővülés. Az új finanszírozás volumene összességében 6 százalékkal haladta meg 2020 első kilenc hónapjának teljesítményét. A nemteljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) a tavaly szeptember végi 2,6 százalékról 2,9 százalékra nőtt.

A betétállomány növekedése kiemelkedő, részben a moratórium, részben a visszafogott fogyasztás hatására bővült az állomány, mondta el Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Azt is jelezte, hogy lakáspiac bővülésének köszönhetően a lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a Babaváró hitel esetében elmaradt az előző év azonos időszakától. Ennek kapcsán újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy az érintetti kör egy jelentős része már igénybe vette a kedvezményes hitellehetőséget. Ugyanakkor az eredeti várakozásoknál összességében jóval nagyobb volt eddig az érdeklődés, így mindenképpen egy sikeres termékről beszélhetünk ebben az esetben. Az is kiderült, hogy utóbbi időszakban a babaváró hitel esetén az ügyfelek egyre nagyobb százaléka kombinálja más forrásokkal, és a többség immár további hiteltermékkel együtt veszi igénybe.

Erősen startolt a zöld hitel

Szóba került az október elején startolt zöld hitel is, amely kapcsán elhangzott, hogy 4 milliárd forint van a folyósított állomány, és a hamarosan lezárásre kerülő igényléseket is figyelembe véve rövid távon 10 milliárd forint feletti lehet ezen termékből az Erste állománya.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a fogyasztási típusú hiteleknél a személyi kölcsönök folyósítása meghaladta a tavalyi teljesítményt. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezés 58 százalékos növekedést mutat éves összehasonlításban. A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – egy év alatt 19 százalékkal 4082 milliárd forintra nőtt szeptember végére, ezen belül a befektetések aránya 59 százalék volt.

A vállalati üzletág teljes hitelállománya 3 százalékkal gyarapodott, ezen belül a kkv állomány dübörög, 30 százalékos az új kihelyezése 2020 első háromnegyedévéhez képest. A KKV állomány ennek köszönhetően éves bázison 14 százalékkal nőtt. A nagyvállalati és önkormányzati állomány is nőtt éves bázison, ugyanakkor az új kihelyezések ezen a területen megtorpantak. A kereskedelmi célú ingatlanoknál az új finanszírozás 57 százalékkal nőtt éves összevetésben, az állomány azonban a visszafizetések miatt így is 13 százalékkal csökkent, mondta el Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője. A bank aktívan vesz részt a Növekedési Kötvényprogramban, az idei első kilenc hónapban 7 jegyzést bonyolított összesen több mint 50 milliárd forint értékben.

Kevesen maradnak a moratóriumban

Természetesen szóba került a hitelmoratórium újabb fordulója, amely kapcsán kiderült, hogy a harmadik fázisba a teljes lakossági hitelállomány 5 százaléka lépett be. A mikrovállalkozások esetén pedig az állomány 4 százalékát érinti az újabb kör. Az is elhangzott, hogy a termékekre lebontva a személyi kölcsönöket (35%) érinti leginkább a moratórium, majd a jelzáloghitelek (29%) és a folyószámlahitelek jönnek (12%).

Újságírói kérdésre válaszolva a bank vezetői azon a véleményen voltak, hogy az erősödő infláció miatti újabb kamatemelések sem fognak a várakozásuk szerint komoly problémákat okozni. Ezt azzal indokolták, hogy a kihelyezéseket az utóbbi időben szinte teljesen mértékben fix kamatokkal kötötték, és az ügyfelek a korábbi állomány számottevő részét is ilyen feltételekre módosították.

Bejött a Random felvásárlása

A befektetések jövőbeli növekedéshez a továbbra is magas lakossági megtakarítási kedv mellett hozzájárul a Random Capital Zrt. megszerzése is. A szeptember elején megvásárolt brókercéggel közel 22 ezer értékpapírszámla és mintegy 70 milliárd forint megtakarítás érkezik az Erste kötelékébe, miközben a bank olyan know-how birtokába is kerül, melynek segítségével tovább javíthatja szolgáltatásai színvonalát – mondta el Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója. Azt is jelezte, hogy a várakozásokkal szemben az akvizíciónál nem hogy nem volt az ügyfelek esetén érzékelhető lemorzsolódás, hanem az átvételt követően további jelentős növekedést tapasztaltak. Azt is elmondta Cselovszki Róbert, hogy minden értékpapírszegmensben a piaci átlagnál nagyobb arányban tudott az Erste növekedni.

Az Erste vezetői úgy gondolják, hogy a járvány 4. hulláma a gazdasági folyamatokra várhatóan nem lesz drasztikus hatással, így a bank tevékenységére sem. A tapasztalat az, hogy a szigorú karanténintézkedések foghatják a vissza a gazdasági aktivitást, ugyanakkor az egyre magasabb fokú digitalizáció miatt a pénzügyi tranzakciókra valószínűleg egy esetleges szigorítás sem fog érdemben hatni.