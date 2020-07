Szlovén tévécsatornát szerezhetett a leendő állami szuperbank egyik kulcsembere

A korábbi sajtóhírek szerint a Planet TV üzletileg komoly bajban van, évek óta súlyos veszteségeket termelt, ezért is volt sürgős az eladása. Korábban a TV2 vezérigazgatója, Pavel Stanchev a Media1 főszerkesztőjének a tavalyi Brandfestival konferencián nyilvánosan is beszélt arról , hogy a TV2 Média Csoport külföldi terjeszkedésre készül. Azt, hogy pontosan mit vennének meg, nem mondta el.

Idén június elején a Necenzurirano nevű helyi oknyomozó portál, illetve a 24.hu nyomán a Media1 is beszámolt arról , hogy a TV2 szemet vetett a szlovén Planet TV-re és ajánlatot tett a cégre. A másik vevőjelölt sajtóhírek szerint Ivan Ćaleta horvát vállalkozó volt.

A Telekom Slovenije, mely Janez Janša kormánya idején, 2012-ben indította el a Planet TV-t, egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta a sajtóhíreket. Egyelőre a TV2 Média Csoport sem szólalt meg az ügyben.

A Planet TV felvásárlására vonatkozó nem hivatalos hírekről először a Požareport hírportál számolt be, mely azt írta, hogy az azonos nevű televíziós csatornát gyártó Planet TV -t 5 millió euróért adták el.

Vida József a Takarékbank elnökeként és más szálak miatt is egyértelműen köthető Mészáros Lőrinc felcsúti dollármilliárdoshoz, az Orbán Viktor miniszterelnök közeli oligarchához, de ő tagadja, hogy Mészáros embere lenne.

