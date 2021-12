Tovább robog a Mészáros Lőrinc-féle úthenger

Új gazdasági társaságot jegyzett be a cégbíróság jó két és fél héttel ezelőtt. Az EKHO Property Kft. fő tevékenységeként vagyonkezeléssel foglalkozik, törzstőkéje 3 millió forint. Neve beszédes, ezzel az előtaggal már működik egy cég, az EKHO Belvedere Kft., amely – mint arról lapunk beszámolt – idén július végén jött létre saját tulajdonú ingatlanok bérbeadására és üzemeltetésére, valamint adásvételekre, s alig másfél héttel az első kapavágás után azt a cégbíróság már be is jegyezte.

Nem úgy, mint „névrokonát”, amelynek több mint három és fél hónapot kellett várni idén augusztus 10-ei gründolását követően, hogy létezését hivatalossá tegyék. Miközben mindkét cégnek közvetve ugyanaz a tulajdonosa, nevezetesen Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc, akinek a vagyonát A 100 leggazdagabb 2021 című kiadvány 455 milliárd forintra taksálta (a második helyre a 420 milliárd felett diszponáló Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója került).

Az EKHO Magántőkealap közvetett tulajdonosa Mészáros Lőrinc. Fotó: pfla.hu Az EKHO Magántőkealap közvetett tulajdonosa Mészáros Lőrinc. Fotó: pfla.hu

A két EKHO Kft. közvetlen gazdája az EKHO Magántőkealap, amely annyiban különbözik a 2010-es évek közepétől elburjánzó, ma már több mint százas nagyságrendű effajta képződmény többségétől, hogy a tulajdonosa ismert. A Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. honlapján felsorolt öt magántőkealap között ugyanis az EKHO nevű is ott virít. Márpedig a Status egyedüli részvényese nem más, mint Mészáros Lőrinc.

Mindazonáltal az EKHO Property Kft. alapítása nem tekinthető úgymond zöldmezősnek, tekintve, hogy az a Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft.-ből (DTBÉ) való kiválással jött létre. Méghozzá úgy, hogy a DTBÉ vagyonának egy része az új cégre száll át – olvasható a cégközlönyben megjelentett hirdetményben. Ami első ránézésre azért furcsa, mert a DTBÉ az utolsó lezárt teljes üzleti évét, a 2020-ast súlyosan negatív, közel -7,5 milliárd forintos saját tőkével zárta, miután a vállalkozás több évi nyereséges működés után tavaly brutális, 8 milliárdot meghaladó veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Amit nem magyaráz, hogy a nettó árbevétele a 2019-es 173 millió forintról 2020-ra 4 millióra apadt, igaz, ez utóbbihoz 632,5 milliós egyéb bevétel társult.

Kapcsolódó cikk Újabb jel arra, hogy Mészáros Lőrinc továbbra is lát fantáziát az ingatlanpiacban A Magyarország leggazdagabb emberének alapkezelője által menedzselt magántőkealap alapított egy céget saját tulajdonú ingatlanok bérbeadására és üzemeltetésére.

Az már a DTBÉ 2020-as éves beszámolójának kiegészítő mellékletéből derül ki, hogy tavaly 8,6 milliárdot meghaladó céltartalékot képzett a várható kötelezettségekre és költségekre, ez vitte bődületes mínuszba a cég eredményét.

A közel 7,5 milliárdos negatív saját tőkével állt szemben a DTBÉ 67 milliós törzstőkéje, mely különbözetet a törvény szerint köteles eltüntetni a tulajdonos. Amely 2020 végén még a budapesti Transdanuvius 2000 Kft. volt. Idén február 8-án azonban már a Duna Aszfalt Zrt., akkor vásárolta meg a DTBÉ-t Szíjj László érdekeltsége, aki a már említett gazdaglistán a 8. helyet foglalja el, 177 milliárd forintos vagyonnal.

Ám mindössze 38 napig élt az új status quo, március 18-án ugyanis Szíjj hosszú évek óta bevált üzleti partnerének, Mészáros Lőrincnek, pontosabban az ő közvetett tulajdonában lévő EKHO Magántőkealapnak passzolta tovább a DTBÉ-t.

Az a céges dokumentumokból nem derül ki, hogy a negatív tőkehelyzet rendeződött-e, az Opten adatbázisban csupán annyi látható, hogy a DTBÉ törzstőkéje az EKHO Property Kft. kiválása után még csökkent is, 67 millió forintról 64 millióra.

Megkérdeztük a DTBÉ-t, hogy milyen jövőbeni kötelezettségekre és költségekre képezték a céltartalékot, s mi lett a negatív tőkehelyzettel, azt rendezték-e azóta? Amint megkapjuk a válaszokat, azokat természetesen azonnal közöljük.