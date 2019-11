Továbbra sem talál kihívóra az X-Faktor

A tévés nézettségi versenyben továbbra is egyeduralkodó az X-Faktor. Az RTL Klub tehetségkutatója ezúttal dupla résszel jelentkezett, így nem csak szombaton, hanem vasárnap is remekül teljesített. Igaz az egy héttel korábbi rekordhoz képest kevesebben nézték a műsor hétvégi adásait.

Eddig műsorról műsorra magasabb nézettséget produkált az X-Faktor, így a második, a harmadik és a negyedik adás is az év legnézettebb produkciója lett. Nagy kérdés volt, hogy lehet-e még fokozni a tempót, főleg úgy, hogy ezúttal nem csak szombaton, hanem vasárnap is képernyőre került a tehetségkutató. Az újabb rekord ugyan nem sikerült, de aligha lehettek szomorúak az RTL Klubnál.

Az X-Faktor szombati tábor adása 35,8 százalékos közönségarányt ért el a 18-49-es korcsoportban, a másik fontos célcsoportnál, a teljes lakosságban a tehetségkutatót 1 millió 180 ezer ember látta. A vasárnap este is az RTL Klub győzelmét hozta: a második tábor adás 26,4 százalékos közönségaránnyal futott a kereskedelmi célcsoportban. Ezzel ugyan az idei évadban az egyik legalacsonyabb közönségarányát produkálta az idei évadban a műsor, ám arról nem szabad megfeledkezni, hogy azonos idősávban futott, mint a TV2 legerősebb programja, a Sztárban sztár leszek! Ha pedig ez nem lenne elég, akkor a köztévén is kiemelt érdeklődés mellett futó műsor volt, hiszen Forma-1-es futamot közvetítettek. Mindezek ellenére fölényes volt az X-Faktor győzelme, hiszen a TV2 műsorára 13,6 százalékpontot vert. A vasárnapi adást a teljes lakosság köréből 930 ezren követték figyelemmel, így a heti nézettségi toplistán a második helyre került.

Fordulatot jelentett az X-Faktor szereplése abból a szempontból is, hogy az ősz folyamán a hét utolsó napja fixen a TV2 győzelmét hozta eddig. A 44. héten viszont így az RTL Klub mind a hét estét megnyerte a kereskedelmileg fontos 18-49-es korcsoportban. Ráadásul a hétköznapokon is stabilan tartotta az előnyét, köszönhetően annak, hogy a Fuss család, fuss nem tudja megismételni a TV2 korábbi sportrealityjeinek sikerét. Ráadásul az első adások bizonytalansága után az RTL esti műsora, a Nyerő páros is magára talált, és immár simán veri a vele egy idősávban lévő Séfek séfe című gasztrovetélkedőt.

Vélhetően az előttünk álló héten sem lesz forradalmi változás sem a hétköznapokon, sem szombaton. A legnagyobb kérdés talán az lesz, hogy vasárnap a TV2 tehetségkutatója erőre tud-e kapni, vagy a hét utolsó napján ismét jelentkező X-Faktor nyer-e akkor.

Jönnek az új műsorok

Érdekes lehet viszont a verseny a jövő héttől, november 11-től ugyanis új műsorstruktúrával jelentkezik a TV2. A Tények Plusz után érkezik a TV2 vadonatúj napi fikciós sorozata a Mintaapák, ezt követően Majkával jön a Nyomd a gombot, tesó! című gameshow, és elstartol Ördög Nóra és Stohl András közös doku-realityje, az Újratervezés is.

A hírműsorok utáni műsorsávba kerül majd a TV2 új fikciós sorozata, amely ugyan egy argentin széria alapján készül, de azt teljesen a helyi viszonyokra adaptálják. A TV2 a sorozatra nagyon komoly erőforrásokat fordított, hiszen tíz állandó és jónéhány külső helyszínen folyik az egyik legnagyobb produkciójuk forgatása. A stúdiótér is hatalmas: 2000 négyzetméteren épültek fel a díszletek, ahol többek között óvoda, pizzéria, ügyvédi iroda és lakásbelsők kerültek kialakításra.

Az ismert és közkedvelt színészek mellett a kamera másik oldalára is komoly szakembereket szerződtettek, hiszen a produkció vezető dramaturgja Goda Kriszta, a vezető író Kormos Anett, a rendezői csapatot pedig például Spáh Dávid és a Balázs Béla-díjas Mátyássy Áron erősíti, akinek nevéhez az Aranyélet is fűződik.

A TV2 várhatóan Majka új gameshow-jához is komoly reményeket fűz, amelyet már hónapok óta promóznak. A vetélkedő ötletgazdája és műsorvezetője egyébként korábban azt mondta, hogy a Nyomd a gombot, tesó! végre egy naprakész produkció lesz. Majka szerint ugyanis a nézőket pörgős műsorral lehet ma már megfogni. Ezt egyébként megerősítik a nézettségi statisztikák is, hiszen hiába voltak korábban az ország kedvencei a Legyen Ön is milliomos! vagy az Áll az alku, az idén egyik vetélkedő sem tudott komoly nézettséget elérni.

Persze az RTL Klub is készül, már csak azért is, mert a héten (november 8-án) elköszön a napi sorozatuk, a Drága örökösök. A rajongóknak persze nem kell nagyon aggódni, hiszen jövőre jön a vicces sorozat harmadik évada. Ráadásul a héten a Nyerő páros is véget ér, így november 11-én megint új műsorstruktúra lesz a csatornán. A nézőknek szokni kell majd, hogy a mostanival szemben este 8-tól egyetlen műsor, a Konyhafőnök lesz majd késő estig. A gasztroműsor az előzetesen ismertetett program szerint bruttó 2 óra 25 perces lesz, ami elsőre elég hosszúnak tűnik. Mivel azonban évek óta nagy sikerrel fut a főzős vetélkedő, könnyen lehet, hogy a maratoni műsoridő ellenére is a nézők kedvence lesz. Ezúttal egyébként újra ismert emberek fognak főzni, a műsor szereplői között erősen felül lesznek reprezentálva a Barátok közt szereplői.

A 44. hét számait összefoglalva azt láthatjuk, hogy a két nagy csatorna közötti különbség tovább szélesedett. Az RTL Klub évek óta nem látott átlagos közönségarányt ért el a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között), hiszen átlépte a lélektani 20 százalékos szintet (20,1% SHR). Ezzel szemben a TV2 tovább olvadt, és ezúttal 10 százalék is messze került a heti átlagot tekintve (9,1% SHR).

A középmezőny tagjainak az eredményét megnézve azt látjuk, hogy ismét visszább csúszott F+ (4,8% SHR), a Cool viszont A mi kis falunk miatt erős napnak köszönhetően meg tudta tartani egy héttel korábbi átlagát. Belehúzott önmagához képest a Viasat 3, amely most 2,5 százalékos átlagos közönségarányt ért el. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (0,7% SHR) zárta.