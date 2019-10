Új tendert írtak ki az oroszok: ezt vásárolnák a Paks II-t bonyolító irodába

Az új paksi blokk építését bonyolító, orosz tulajdonú ASZE Mérnöki Vállalat Rt. legutoljára felhőalapú projektmenedzsment szoftvereket vásárolt. A legújabb tender jelentkezési határideje már lejárt, ennek keretében az érdeklődő cégek egy, a „magyarországi iroda adminisztratív és karbantartási működéséhez szükség eszközök biztosításáról” szóló szerződésért versenghettek, maximum 24 654 566 forint értékben.

Ez a cég viheti a tendert

A pályáztatási határidő október 9-én lezárult, ezt egy nappal megelőzve a paksi székhelyű L-Comfort Kft. nyújtott be ajánlatot egyedüliként a lehetséges maximális összegért. A céginformációs adatbázis szerint a vállalkozást 2018. júniusában jegyezték be, és első, tört évét 1,203 millió forintos árbevétel után 537 ezer forintos mínusszal zárta. A cég ügyvezetője egy bizonyos Görög Zoltán, aki korábban az OTP Ingatlanpont paksi irodájának vezetője volt, és akinek nem ez az egyetlen paksi érdekeltségű, 2018-as alapítású cége egyébként. A Paksi Ingatlanhasznosító Kft. ingatlanügynöki tevékenységet végez és jelentősen jobban teljesített, mint az L-Comfort: 4,35 millió forintos árbevétel mellett 1,674 milliós adózott eredménnyel zárt, azaz már az első, tört évében is nyereséges tudott lenni.

Hogy áll most Paks II?



Még júniusban írtunk arról, hogy elkezdődött a felvonulási épületek kivitelezése, a leendő atomerőmű területén a projekt első szakaszában összesen több mint 80 kiszolgáló épület létesül, irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak épülnek.

Mindeközben a beruházásra 10 milliárd eurós hitelt nyújtó Vnyesekonombank magyarországi képviseletével szemben hónapokkal ezelőtt végrehajtást indított a NAV. A hivatal erről adótitokra hivatkozva nem nyilatkozhat, csupán annyit mondhat, hogy „amennyiben valamely adózó a (...) közzé tett listán szerepel, az ellene folyó adóvégrehajtást tényként kell kezelni”.

A Vnyesekonombank egyébként Oroszország legnagyobb fejlesztési intézménye, honlapja szerint 338 milliárd rubeles tőkével, 3275 milliárd rubel értékű eszközzel, 1330 milliárd rubeles hitelportfolióval, elnöke Dimitrij Medvegyev orosz kormányfő.

Ha a neve ismerős, az egyáltalán nem véletlen, hiszen annak idején 32 millió euróval hitelezte a Malévet, ezen felül azonban az akkori sajtóinformációk szerint összesen 120 millió euró értékben befektetett pénze ragadt bent.