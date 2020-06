Újabb céggel gyarapodott a Mészáros Lőrinc közeli biztosító

„Fontosnak tartom kiemelni, hogy a piacot megvizsgálva, a stratégiai partnerség melletti elköteleződésben jelentős szerepet játszott az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft. több mint 10 éves magas szintű biztosítási szakértelme az építőipar és a hitelbiztosítás területén. A megszerzett tudást a Hungarikum Alkusz Cégcsoport tagvállalatain belül a jövőben kompetenciaközpontként is alkalmazni kívánja. Elkötelezetten haladunk tovább cégcsoportunk stratégiai célkitűzései megvalósítása érdekében, melyhez a létrejött együttműködés további megerősítésül szolgál.” – nyilatkozta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója

A HUNInsurance Biztosításközvetítő Kft. mint önálló jogi entitás továbbra is magas minőségi színvonalon szolgálja ki a nagyvállalati piac építőipari szektorában felépített ügyfélkörét, valamint egyéb kis és nagyvállalati partnereit. A vállalat ügyvezetői pozícióját pedig változatlan módon, Kárpáti Gábor fogja ellátni.

A közlemény szerint a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (szerk.: cégben 2018 tavaszán lett kisebbségi tulajdonos Mészáros Lőrinc és felesége.) stratégiai befektetőként lép be az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft. életébe, a cégbírósági bejegyzést követően pedig a Társaság csatlakozik a Hungarikum Alkusz Cégcsoport tagvállalataihoz, és HUNInsurance Biztosításközvetítő Kft. néven folytatja tovább piaci működését.

