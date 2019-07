Újabb tévécsatornák a kormányközeli reklámértékesítő háznál

A cikk eredetileg a media1.hu-n jelent meg.

Az Atmedia bejelentette, hogy megszerezte a Viasat History és a d1 tvreklámidejének értékesítési jogát.

A szerződés idén szeptember elsejétől válik hatályossá – ez a kormányközeli sales house honlapjáról derült ki.

Azt írják: az Atmediát a Story-tévécsatornákat üzemeltető Digital Media and Communcations Zrt. (DMC) vezetője, Borsány-Gyenes András ajánlotta stratégiai partnernek a reklámidő értékesítésének kezelésére.

A mostani szerződéskötést követően már 46-ra bővül az Atmedia által képviselt csatornák száma.

A kormányközeli reklámértékesítő ház értékesíti a TV2 Média Csoport és az MTVA különböző tévécsatornáinak reklámidejét, valamint olyan nagy hazai és nemzetközi médiacégek reklámidejét is ők árulják mint a Sony Pictures Television csatornái, a Discovery Communications, a The Walt Disney Company, a FOX Networks Group, a Turner Broadcasting vagy éppen az ATV.

A Viasat History történelmi dokumentumfilmeket sugároz, míg a d1 tv azon nézők figyelmére számít, akik a kulturális, ismeretterjesztő műsorok iránt érdeklődnek. A d1 tv műsorai között filmek, magazinok és szórakoztató műsorok mellett speciális nyelvlecke-adások is találhatók.

Nagyon gyorsan nőnek

2010-ben az akkoriban még külföldi érdekeltségben lévő Atmedia első üzleti évének végén még mindössze 13 csatornával rendelkezett, ez a szám nő most 46-ra. A vállalat ezenkívül különböző rádiók reklámidejét is értékesíti, többek között az MTVA-rádiók reklámperceinek értékesítési jogát is ők szerezték meg korábban. Az Atmedia különböző internetes oldalak hirdetési felületeinek értékesítésével is foglalkozik: jelenleg 8 médiatulajdonos 58 online felületén biztosítanak hirdetési lehetőségeket a display megjelenésektől a különböző szponzorációs, videós megoldásokon át az egyedi, nativ hirdetési lehetőségekig.

A vállalat nemrég tulajdonost váltott, de továbbra is maradt kormányközelben. A cég éléről május végén távozott az egyik kulcsfigura, Lengyel András is.

Az Atmedia tavaly 16,47 százalékos árbevétel-növekedést elérve 32,3 milliárd forintbevételre tett szert. A vállalat 2018-as adózás előtti eredménye 2017-hez képest 76,2 százalékot növekedve 1,49 milliárd forint volt az Opten céginformációs rendszer adatbázisa alapján.

Magyarországon két pólusú a tévés sales house-ok piaca: az Atmedia mellett csak az RTL Magyarország / R-Time foglalkozik televíziós csatornák reklámidejének értékesítésével, az Atmedia azonban a nála lévő csatornák száma alapján egyértelműen piacvezetővé vált.

(media1.hu)