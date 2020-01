Végrehajtást indított a NAV Matolcsy György fiának cégével szemben

Az utóbbi tíz hónapon belül immár a negyedik alkalommal volt kénytelen fellépni az adóhatóság, mert a szóban forgó társaság, a New Media Service Kft. nem fizette be időben az adóját.

Rosszul indult az új év a New Media Service Kft. számára. A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztálya már január 2-án végrehajtást rendelt el a cég ellen. Ilyet az adóhatóság akkor tesz, ha egy társaságnak adó-, járulék- és illetéktartozása keletkezik, de a NAV kompetenciájába tartozik azon köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak (például parkolási bírságok) behajtása is, amelyekre a törvény az adók módjára történő behajtást rendel el.

Matolcsy Ádám. Fotó: Facebook Matolcsy Ádám. Fotó: Facebook

A NAV-ot köti az adótitok, az Mfor.hu megkeresésére azonban a New Wave Service Kft.-t közvetve, a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül tulajdonló Matolcsy Ádám elmondta, hogy „az év végi szabadságolások miatt két nap késéssel fizette ki a cég a járulékokat, ezért jelent meg a cégbíróságon ez a hír. Azóta természetesen orvosoltuk a hibát és így már nincs végrehajtás a céggel szemben.”

Azt, hogy milyen típusú és mekkora összegű járulékról volt szó, nem közölte. Érzékeltetésül: a 2018-as évét 287,6 millió forintos nettó árbevétel mellett közel 27 milliós nyereséggel zárta, 37 milliós saját tőkével rendelkezett, miközben 25 főt foglalkoztatott.

Rövid időn belül ez már a negyedik hasonló mulasztás, amelyeket durván három havonta követett el a társaság ­– derül ki az Opten nyilvánosan elérhető céginformációs adatbázisából. Eszerint a New Wave Service Kft. tavaly márciusban, júniusban és szeptemberben is felkerült a NAV-végrehajtás alatt állók listájára. Igaz, mindegyik alkalommal csak rövid ideig, mivel a mostanihoz hasonlóan hamar rendezték a tartozásukat. Érdekes, hogy Matolcsy Ádám lapunknak adott korábbi tájékoztatása szerint a legutóbbi, szeptember 3-án indított végrehajtást is a szabadságok (akkor éppen a nyári) miatt elmaradt adófizetés idézte elő.

A New Wave Service Kft.-t 2015 áprilisában még napilap kiadására, 3 millió forinttal hozta létre a Matolcsy Ádám tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. Az alapítás céljára 2016-ban derült fény, amikor a később ugyancsak a Magyar Stratégiai Zrt. tulajdonába került New Wave Media Kft. megvásárolta az Origo hírportált működtető céget a Magyar Telekomtól. A New Wave Service Kft. profilját 2017 októberében számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységre változtatta.