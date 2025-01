Veretlen maradt a magyar Ford

A Ford a teljes haszonjgépjármű-piacot és összes szegmenst egyben tekintve is erős: a márkakereskedések Magyarországon 2024-ben 14 128 új Fordot értékesítettek, ami 9,3 százalékos piaci részesedést eredményezett. A Ford Pro (a gyártó haszongépjármű üzletága) egyedülálló 2,7 százalékpontos éves részesedésnövekedést realizált (beleértve az egy- és kéttonnás haszongépjármű alapú személyszállítókat).

Az importőr az üzletág piaci sikerét annak tulajdonítja, hogy a megújult modellportfólió alkalmazkodni tud az ügyféligényekhez valamennyi szegmensben és méretkategóriában. A cég tájékoztatása szerint Magyarországon a hibrid hajtású haszongépjárművek értékesítésében a márka részesedése közel 68 százalékos, az elektromos haszongépjárművek területén 16,47 százalékos . Ez utóbbi esetében a növekedés 132 százalékos volt a 2023-as évhez képest – fűzték hozzá.

Az év sikermodellje a Ford Transit Custom volt, amely 3064 új regisztrációval uralta az egytonnás áruszállítók szegmensét 57,5 százalékos részesedésével – jegyezték meg. A flottapiacon a Ford 12 741 új regisztrációról, 28 százalékos éves növekedésről számolt be, ami 11,5 százalékos részesedést biztosít a márkának. A közlemény kitért arra, hogy a Ford személygépjármű – Ford Blue és Model E – üzletága is jól teljesített tavaly, éves szinten 4875 új autó regisztrációval és 4,1 százalékos piaci részesedéssel zárt Magyarországon. Ezzel több mint 47 százalékos éves volumennövekedést könyvelt el, túlteljesítve a teljes személyautópiac 14 százalékos bővülését is. A 2024. során a személyautó-paletta szintén megújult: 7 új vagy frissített modell jelent meg.

(MTI)