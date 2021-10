Vihetik vissza az autóikat egyes hazai Toyota-tulajdonosok

A Toyotánál igaznak bizonyult a mondás, hogy a malmok lassan őrölnek. A japán autógyártó óriás több mint másfél évvel ezelőtt, 2020 januárjában jelentette be, hogy világszerte 3,4 millió autót hív vissza a potenciálisan ki nem nyíló légzsákok miatt. A magyarországi Toyota-tulajdonosok azonban csak a napokban kaptak értesítést arról, hogy vigyék be valamelyik hazai márkaszervizbe a kocsijukat, ahol természetesen ingyen elvégzik nekik a szükséges beavatkozást.

Pedig a bejelentésben még az az ígéret szerepelt, hogy a tulajdonosokat március közepéig értesítik a problémáról. Vagyis szinte napra pontosan addig, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egyre jobban terjedő koronavírus-járvány miatt globális veszélyhelyzetet hirdetett. Ez tehát nem lehetett oka a jelentős késlekedésnek.

A felfúvóegység szétszakadásakor fémrészecskék válhatnak le. Fotó: depositphotos A felfúvóegység szétszakadásakor fémrészecskék válhatnak le. Fotó: depositphotos

A visszahívásra azért került sor, mert a japánok a vizsgálataik során megállapították, hogy bizonyos gépkocsik utasoldali légzsákja olyan felfúvóegységgel van felszerelve, amelyekbe nagyobb eséllyel juthat nedvesség az idő múlásával. A körülményektől függően ez egy esetleges ütközés során hajlamossá teheti a felfúvóegységet a szétszakadásra a túlzott belső nyomás miatt. A felfúvóegység szétszakadásakor fémrészecskék válhatnak le, amelyek az utasok sérülését okozhatják.

Érdemes tudni, hogy az első légzsákok a biztonsági övek egyidejű használatával csökkentik a baleseti sérülések kockázatát, vagyis védelmet jelentenek a vezető és az első utas számára – olvasható a Toyota visszahívási kampányának tájékoztatójában. A légzsákban elhelyezkedő felfúvóegység feladata az, hogy szükség esetén gyorsan megtöltse gázzal a légzsákot.

Arról nincs információ, hogy a fenti probléma miatt eddig hány esetben történt sérülés. Sőt, haláleset. Hiszen a 2020 januári bejelentésben még annak a kockázatát is nevesítették, hogy valaki a hibásan kinyíló légzsákok miatt akár az életüket veszítik.

Ez azért lényeges kérdés, mert számos olyan autó lehet, amely hosszú éveken át úgy volt a forgalomban, hogy megvoltak ezek a problémák, azokkal viszont a tulajdonosaik nem voltak tisztában. A Reuters 2020 januári híre azt feltételezte, hogy a 2011-2019 között gyártott Corolla, a 2012-2018 között gyártott Avalon, a 2013-2018 között gyártott Avalon Hybrid és a 2011-2013 között gyártott Matrix típusok lehetnek érintettek a visszahívási akcióban. Világszerte összesen 3,4 millió négykerekű, melyek közül 2,9 millió az Egyesült Államokban volt akkor forgalomban.

Csakhogy a napokban Magyarországon olyanok is kaptak értesítést, akik autója ennél régebbi, méghozzá jóval, például egy 2004 decemberében gyártott Toyota Corolla gazdája. Meglehet, hogy ezekkel nincs gond, csak a japánok biztos, ami biztos alapon a brit hírügynökség által nevesítettnél szélesebb körnél is cserélik a légzsákfelfúvó egységet. Ennek elvégzéséhez azoknak a magyar Toyota-tulajdonosoknak, akik levélben kaptak értesítést, egyeztetniük kell egy időpontot valamelyik hazai márkaszervizzel, ahol teljesen költségmentesen elvégzik a szükséges beavatkozást. Maga a munkafolyamat hozzávetőlegesen másfél órát vesz igénybe – olvasható az érintett autók gazdáinak írt levélben. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy a munka ütemezése miatt előfordulhat, hogy hosszabb időre a szerviz rendelkezésére kell bocsátani a gépkocsit.