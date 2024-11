Nagy a baj a magyarok kedvenc zöldségével

Ismét rosszat ígér az előrejelzés a négy éven belül immár második országos aszály után a hazai hagymatermesztés eredményében. A mintegy másfélezer hektár országos termőterületen akkor hektáronként negyven tonnát sem ért el a termésátlag, és az idén – a terület nagy részén, ahol nem tudnak öntözni – újra csapnivalóak lettek a hozamok. Főleg a klímaváltozást amúgy is rosszul tűrő makói vöröshagymafajták szerepeltek rosszul. A szokásos átlagnak csak a felét érték el Csongrád-Csanád térségében, azon a szűk félszáz hektáron, ahol még – például az ősi Makói bronz mellett – kitartottak a gazdák. Évről évre kevesebben vannak, mert már nem fizetődik ki a fajtahűség.

Kocsis Márton, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) szakmai referense a Délmagyarnak számolt be a hungarikum makói vöröshagyma termesztésének drámai visszaeséséről. Drága ugyanis a szaporítóanyag (dughagyma) és a piac sem fizeti meg a kétéves termesztés sokkal nagyobb költségeit. Legalábbis ezzel magyarázta, hogy a meghatározó hagymatermesztő megyéink közül Békés (félezer hektár), Bács-Kiskun (300 ha), Jász-Nagykun-Szolnok (mintegy 200 ha), a Makót is magába foglaló termőkörzetben: Csongrád-Csanád vármegyében mindössze 224 hektáron termelik az illatos gyökérzöldséget.

Rájár a rúd a makói hagymára

Fotó: Pexels

Miután bejöttek a makóinál háromszor-ötször többet (70-80 t/ha) termő, magról vetett, egyéves termesztésű –jobb stressztűrő – olasz, spanyol és német fajták, kiszorult a három (illetve fogyóban a két) év alatt termelhető Makó térségi változat. Ezt tapasztalja Vass Gábor, a makói székhelyű Csanád és Térsége Gazdakör elnöke is. Úgy becsülte, a város környékén így már csak néhány olyan család foglalkozik a hagyományos makói vöröshagyával, akik ezt szívügyüknek tekintik.

Pedig az elnök szerint a makói vöröshagyma beltartalmi értékeiben és ízében gazdagabb (mint a modern egy éves fajták), de hiába, ha ezt a pluszt szerinte „a multik nem hajlandók megfizetni”.

Ezen értéke alapján bízik a makói hagymatermesztés jövőjében, ami ha nem is nagy területen, de „egy szűkebb, igényes vevőréteget kiszolgálva továbbra is fennmaradhat” – előlegezte meg a Délmagyarnak a szakember.

Valószínűleg ez lehet a 15 éve európai uniós eredetvédelmet kapott, majd tíz éve hungarikumá választott – a tájkörzetben megfelelő technológiával termesztett, eredeti fajtájú – vöröshagyma egyik esélye. A másik, ha – kiépítve végre az országos csatornahálózatot, elvezetve az öntözővizet egészen a táblákig – többszörös hozammal, jobb minőséggel jövedelmelmezővé válna a termesztés.

A boltokban azonban valószínűleg így is, úgy is, tovább él majd a „makói hagyma”, amely elnevezést a piaci szereplők szerint sokan csak marketingnek használnak. Az így kínált hagyma, vagy hagymás termék ugyanis a vásárlónak azt jelenti, hogy garantált az íze. Ez alapozza meg a piaci sikerét…

Ünnepi hagymaszag

Makó főterén minden szeptember második hétvégéjén tartják a háromnapos Makói Hagymafesztivált. Az első, 1991-es fesztivál fókuszában még a hagymatermesztés állt, ma már főleg családi és kulturális program, sok gasztronómiával. Az idén szeptemberben politikai rendezvénnyé is vált a fesztivál, amelyen az ünnepélyes zászlófelvonás és Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntője után Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott előadást. „Makó képes a száz éve szétszakadt területeket és a határ menti magyarokat integrálni, megteremtve a gazdasági és kulturális összetartozás feltételeit” – előlegezte meg a miniszter. Arról a kormany.hu is beszámolt, hogy Makó integrálja „a határ menti magyarokat, megteremtve a gazdasági és kulturális együttműködés, a nemzeti összetartozás feltételeit”. A magyar uniós elnökségnek is célja Románia schengeni csatlakozása, „hogy elháruljon minden akadály a határ menti együttműködés elől” – mondta Makón a miniszter. Azért, hogy Szerbia uniós integrációjával úgy kapcsolódjon össze a Vajdaság és Csongrád, Temes, valamint Arad megye, ahogy a térség 1920 előtt gazdasági, társadalmi és kulturális értelemben együvé tartozott.

Azért azt is fontosnak nevezte, hogy „a mezőgazdaság ne csak egy nosztalgikus iparág legyen, hanem a 21. század fiataljai számára is megélhetést és lehetőséget biztosítson.” Ez egyre kevésbé sikerül. A makói hagyma termesztése gyakorlatilag megszűnt, a gazdák többségének veszteséges még a gabonatermesztés is…