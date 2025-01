Orbán Viktor nem lesz boldog: megkerülnék a magyar vétót

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az EU tavaly májusban vetett ki külön vámokat az Oroszországból és Fehéroroszországból származó gabonafélékre és olajos magvakra, de nem a szankciócsomag részeként, azóta az Európai Bizottság megvizsgálta a szankciók bevezetésének lehetőségeit az egyhangúság igénye nélkül, kifejezetten azért, hogy kikerüljék a vétókat. A cikk szerint Brüsszel úgy véli, hogy az uniós országok elérték a „plafont” a szankciós határozatok egyhangú elfogadására való képességüket illetően, amit az egyre gyengébb szankciócsomagok is bizonyítanak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!