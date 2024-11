Titok marad, hogy kihez kerül az állami földvagyon?

A kormány egy a parlament előtt lévő törvényjavaslattal tovább szűkíti a Nemzeti Földügyi Központ által eladott állami földek adatainak eddigi korlátos nyilvánosságát, azaz a továbbiakban nem lehet majd megtudni, hogy milyen kiméretben, milyen feltételekkel és kihez kerül közös nemzeti földvagyonunk – mondta a Szabad Európának adott interjújában Ángyán József volt földügyi államtitkár, amit a Telex szemlézett.

Ángyán szerint intézményesített földrablás zajlik Magyarországon a Földet a gazdáknak! nevű állami földprivatizációs program keretein belül, most pedig, egy Semjén Zsolt által benyújtott agrár témájú salátatörvénnyel (melyről először az Átlátszó írt) azt is ellehetetlenítenék, hogy ezt valaki hozzá hasonlóan dokumentálja. A tervezetbe rejtett egyik javaslat úgy módosítja az NFA-törvényt, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítására vonatkozó szerződések adatainak nyilvánosságra hozatali kötelezettségét is eltörli.

Vagyis amint ezt elfogadják, nemcsak hogy utólag eltüntetheti, de nem is kell majd közzétennie az Agrárminisztériumnak a Nemzeti Földügyi Központ szerződéseit.

A 2010-es Fidesz-kormányban még szerepet vállaló, majd még a ciklus közben kritikái miatt távozó Ángyán úgy értékelte a földprogramot, hogy abban „egy olyan korrupt, legújabb kori feudális, hűbéribirtok-adományozó, klientúraépítő, jutalmazó/büntető rendszer körvonalazódik, amelyben az állam a gazdálkodó családok, helyi közösségek helyett a nemzeti tőke erősítése jelszóval politikaközeli üzleti, rokoni, baráti körökkel és/vagy nagybirtokos zöldbárókkal, továbbá a spekuláns tőkével, hazai és külföldi oligarcháival köt szövetséget, alakít ki stratégiai partnerséget.”