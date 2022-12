„Alamizsna ez a 15 százalékos nyugdíjemelés” – olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Megnyugodhatnának, ha végre igazán nőne a nyugdíjuk. Fotó: Depositphotos

„Tisztelt Aranyélet!

Azt hiszem, semmi nem változik itt nálunk. Megint hülyének néz minket a kormány, kiszúrta a szemünket ezzel a 15 százalékos emeléssel. Kérdem én: mikor ment be utoljára bármelyik miniszter a közértbe? Vagy a feleségük. De ha interneten rendelnek, akkor is megkapják a számlát és látniuk kell, hogy mennyivel ment fel az élelmiszerek ára.

Itt, ezen az oldalon is olvastam, hogy több mint 40 százalékkal. És ha jól láttam, a KSH-nak volt egy jelentése erről, szóval nem kitaláció. Hol van akkor a reálérték megőrzése? Sehol. Nyugdíjunk folyamatosan veszít az értékéből. Ráadásul nem tudni, mikor lesz kisebb végre az infláció és azt sem, hogy mitől lehet kisebb. Szerintem ez a kormány sem tudja, nem hinném, hogy tudatosan magasan akarják tartani.

Azt is olvastam, hogy a mindenféle szakmai szervezetek, meg a nyugdíjasoké is tárgyalást sürgetett az egész nyugdíjrendszerről. Na, erről van szó, az egész rendszer úgy ahogy van rossz. A svájci indexálást kellene visszahozni, az sokkal igazságosabb lenne és ahogy olvastam, hosszú távon is fenntartható lenne. Nem tudom, hogy miért fél ettől a kormány vagy hogy ha nem fél, akkor mivel indokolja, hogy nem tér vissza ehhez.

Persze, az élelmiszerek mérhetetlen drágulása csak az egyik csapás nekünk. Ott van a rezsi is, ami kimondhatatlanul sok lett. Néztem a számlákat és tényleg: 4-5-szörös lett a gáz ára, meg a rendszerhasználati díjat is felvitték. Biztos vagyok benne, hogy sok egyedülálló nyugdíjas fog idén megfagyni a lakásában, sokkal több, mint a korábbi években. Nekem segít a család, de soknak nem. Őket sajnálom a legjobban.

Szóval csak azt akarom leszögezni, hogy szerintem alamizsna ez a 15 százalékos nyugdíjemelés. Épphogy elég valamire, de nem oldja meg az életünket. Jó lenne, ha még egyszer nekifutna ennek az egész nyugdíjrendszernek a kormány, különben még több áldozat lesz.



Tisztelettel

K. József, nem nagynyugdíjas