"Miért nyavalyognak annyian? Most mondta a Viktor, hogy emelik a nyugdíjakat" - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Szerkesztőségünk a beérkezett olvasói levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek minden beérkező levelet leközölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Egyre kevesebbet ér, amit a postás hoz. Fotó: MTI/Illyés Tibor

1.

"Tisztelt szerkesztőség!

Bár én nem értek egyet sok dologban Önökkel meg a beírók többségével, de szoktam olvasni a honlapjukat. Felfigyeltem, hogy vasárnap esténként állandóan megy a siránkozás, megírják, hogy így nem jó, meg úgy nem elég a pénz és a többi. Tisztelettel megkérdezném: miért nem veszik figyelembe, hogy milyen rossz helyzetben van az ország és hogy ennek ellenére a kormány milyen jól harcol a pénzünkért?

Legyenek igazságosak és lássák be, hogy egyszerre nem lehet mindenkinek pénzt adni. Pláne nem annyit, hogy az kövesse az inflációt. Merthogy az van, az hétszentség, a vak is látja. Na, de! Egyébként meg most mondta a Viktor, hogy emelik a nyugdíjakat, ráadásul, ha jól olvastam, nem annyival, mint az év elején akarták, hanem sokkal többel, 4,5 százalékkal. Összeadtam az idei emeléseket és már majdnem kilenc százaléknál tartunk. Jó, ez nem annyi, mint az infláció, de mégis valami. Meg aztán lesz prémium is. Tessék összehúznia magát mindenkinek! Én már megkezdtem: lezártam az egyik szobát, azt nem fűtöm és hetente csak kétszer lesz hús ebédre.

K.Irén budapesti lakos"

2.

"Tisztelt főszerkesztő úr!

"68 éves vagyok meg mindig dolgoznom kell mert a nyugdíjam (38 évet tudtam ledolgozni) 108 ezer forint. Albérletben vagyok, rezsi + bérleti dij. Sírni tudnék, de minek. Özvegy vagyok 13 éve. Nem segít senki."

Balogh Zsuzsa"

3.

"Tisztelt Cím!

Nagyon sajnálom, hogy ilyen a magyar ember! Csak a maga bajával törődik és panaszkodik. Ezt tette az is, aki azt írta Önöknek, hogy 74.400 forint a nyugdíja és nem tud megélni belőle. Az elmúlt 12 évben cseppet sem érdekelte és még most sem, hogy nem kevesen 25.800 forintot kapnak a FIDESZ Kormány jóvoltából, csak Ő nem tud megélni 74.000 forintból. Szégyen ez a szemlélet. Így megyünk előre, nem hátra!

Tisztelettel: Nagy Attila"

4.

"Olvasom a siránkozó levelet az mfor által közreadva. Nos! Vagyunk még néhány százezren az országban, aki 40 évnél akár több munkával töltött év után alacsony nyugdíjjal tengetjük élétünket. Magam is 43 év 236 nap után 2007-ben 50 000 forint nyugdíjjal vonultam nyugdíjba. Akkor gyircsótány elvtárs nyugdíjszámítása szerint 19 200 forint minimálbér alapján állapították meg ezt a horribilis összeget. Azóta is dolgozom. Jelenleg 75 évesen szívműtét után fél évvel kevesebbet, de vállalok. A siránkozás panaszkodás nem kenyerem. Az bizony valódi proli mentalitás. Mindig más az oka, mindig a kormány adjon.

Lonkai Gábor"