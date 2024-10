Nyugdíjpénzek: pontosan mennyi is az annyi?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A bankmonitoros matek szerint a 2 milliós átlaggal szemben a 8,5 milliós összeg esetén már reálisabb az ingatlanvásárlás. Persze ehhez is komoly összegű hitelre lesz szükség. 20 százalékos önerőt fltételezce 8,5 millió forint saját megtakarítás mellé maximum 34 millió forint lakáshitelt adhat a bank. Tehát összesen 42,5 millió forintból gazdálkodhat a megtakarító, ennyiért kell valahol lakást találnia.

A szakértők végeztek egy számítást, hogy a nyugdíjkasszában lévő megtakartásokból hogyan jöhet össze egy lakás. Annak apropóján, hogy egy új kormányzati intézkedés eredményeként ezeket is fel lehet használni lakáscélra.

A legfrissebb adatok szerint átlagosan 2 millió forint megtakarítással rendelkeznek a nyugdíjpénztári tagok, ám a részletesebb számokból kiderül, hogy ennél jóval nagyobb összegekről is szó van - derül ki a Bankmonitor összeállításából .

