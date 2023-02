„Szerintem a diszkontok trükköznek az akciókkal” – olvasói levél

Idén is folytatjuk Aranyélet című rovatunkat, amelyben vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a beérkezett levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek minden beérkező levelet közölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

„Tisztelt szerkesztőség!

Ezt olvastam az interneten a napokban:

„Leárazás esetén az egyik legfontosabb szabály, hogy a kereskedő köteles az akciót megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb árhoz viszonyítani az akció mértékét. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít a túl hosszú akciós időszak vagy ha a termékből már az akció elején csak néhány darab van készleten.”

Kiderült, hogy fogyasztóvédelmi ellenőrzések voltak januárban és a hatóság egyik képviselője mondta ezt. Bár, ahogy emlékszem, mondhatta volna korábban is. Szerintem elég jól leírta a valóságot és azt, hogy mit nem szabad. Tényleg, én is azt látom, hogy a diszkontok trükköznek az akciókkal. És nem csak a külföldiek, hanem a magyarok is, mert én néha olyanokba is megyek és ugyanezt látom ott is.

Dobálják be az akciós újságokat a postaládába és elég csábító is, amit kínálnak. Az ember jól rákészül, na jó, hajnalban azért nem állok oda a bolt elé, de reggel biztos ott vagyok mint sokan mások. Ha csak egy órával később megyek, már hiába keresem az akcióban meghirdetett terméket, főleg persze élelmiszert. Egyszer reklamáltam is a pénztárnál, de az eladó széttárta a kezét és hívta a főnökét, aki elkezdett magyarázkodni. Na ekkor már tudtam, hogy valami nem stimmel.

Tulajdonképpen értem: azt csinálják, hogy ha sikerül odavonzani az embereket, akkor ha kicsit csalódottak is amiatt, hogy esetleg nem jut nekik az akciós termékből, az egyéb bevásárlást azért mégiscsak ott végzik el és ez jó a cégnek. Szerintem meg hosszú távon nem kifizetődő, mert el fognak pártolni az áruháztól és máshol keresik az igazi akciókat.

Jó-jó, most mondhatják, hogy máshol is ez a helyzet, de azért nem egészen. Van olyan hálózat (nem írom le, mert ingyen reklám neki), amelyik tisztességesebb. A fiam egyébként azt tanácsolta, hogy nézzem az internetet is, ott is megjelennek ezek az akciók az összes hálózat oldalán.

Én tulajdonképpen pont ezért örülök annak, hogy vannak ilyen ellenőrzések. Plusz adókkal nem nagyon lehet rábírni a láncokat a tisztességesebb gyakorlatra. A szájreklám különben sokkal hatékonyabb, főleg, ha negatív.

Üdvözlettel

P. Józsefné budapesti olvasó"