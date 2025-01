Tavaly is hasonló fogadalmat tett, és nem lett belőle semmi – az utca emberének véleménye Orbán Viktor „fantasztikus évéről”

Az utca embere sorozatunk idei első adásában mi másról is érdeklődtünk volna a járókelőknél, mint hogy tettek-e újévi fogadalmat, és mit várnak 2025-től. Megkérdeztük, szerintük is „fantasztikus év” lesz-e az idei esztendő, mint ahogy azt a miniszterelnök jósolja, és látnak-e esélyt a néhány ellenzéki politikus által a közbeszéd témájává tett előrehozott választásra. Videó.

