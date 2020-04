80 százalékkal zuhant a nyaralók iránti érdeklődés

Nem egységesen érintik a Balaton környezetét a járvány miatti ingatlanpiaci változások. A déli part kiemelt településein (mint például Siófokon, Zamárdin, Fonyódon, Balatonlellén vagy Balatonszemesen) lévő beruházói projektek nagy százaléka a belföldi turizmusra épít, azonban a jelenlegi járvány következtében a piac befagyott, márciusban a nyaralók iránti érdeklődés az előző évekhez mérten jelentősen, körülbelül 80 százalékkal csökkent, derül ki az OTP Ingatlanpont csütörtöki közleményéből.

„ A kereslet a Balaton-parti nyaralók iránt jelenleg csekély, a befektetők láthatóan kivárnak. Az utóbbi években a fejlesztői igény jóval nagyobb volt, mint amit a hazai építőipar elő tudott volna állítani, a beruházókat ugyanis motiválta a tény, hogy a lakások többségét el lehetett adni. A válság azonban visszaszoríthatja a vevői érdeklődéseket, ez pedig a fejlesztésekre is visszahat” – mondta Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója . „Elképzelhető, hogy bizonyos piacokon árcsökkenés lesz, de jelentős árváltozásra valószínűleg nem kell számítanunk, hiszen a déli parton és környékén az elmúlt években a nagyberuházók több évig tartó minőségi fejlesztésekbe fektettek, amelyek magas előállítási költségekkel jártak” – tette hozzá.

fotó: MTI fotó: MTI

A kisbefektetők továbbra is keresik a lehetőségeket

Láthatóan a 10-15 millió forintos megtakarítással rendelkező kisbefektetők a kisebb balatoni települések felé mozdulnak, és az ott található, kisebb alapterületű, panoráma nélküli és olcsóbb üdülőket, illetve újra a használt nyaralókat keresik. Katona Tamás rámutatott: „ egy újépítésű, balatonföldvári társasüdülőben például átlagosan 20-23 négyzetméteres alapterületű nyaralók kelendőek, hiszen a kisbefektetők ingatlanvásárlási szándéka továbbra is magas, ők a megtakarításukat inkább újépítésű üdülőkbe fektetik. Emellett Balatonföldváron és más városokban is vitorláskikötő-fejlesztések kezdődnek, ami fellendítheti e települések turizmusát, ahogy a Balaton északkeleti részén jövő évre tervezett felújított vasúti pályák és állomások átadása is. ”

A vezető értékesítési tanácsadó szerint, akik tavasszal szerettek volna nyaralót vásárolni, kivárják a nyarat; a legrosszabb forgatókönyv szerint, ha őszig kitart a járvány, a jó időjárás elmúltával csak a következő szezonban várható ismét nagyobb vásárlói kedv.



Nyugaton a helyzet változatlan

Ezzel ellentétben a tó nyugati és északi részén, Keszthely és Tapolca vonzáskörzetében nincs változás a keresleti oldalon. Míg Keszthelyen a nyaralókat, Tapolcán a kisebb értékű építési telkeket továbbra is keresik; ezeken a településeken általában nem befektetési szándékkal vásárolnak lakóingatlanokat. Itt tehát nincs jele annak, hogy a járvánnyal visszaesne a vásárlói kedv.