"A befektetés olyan Magyarországon, mint a foci" - diákok kaptak betekintést a pénzügyek világába

Újabb négy helyszínen folytatódott a Privátbankár.hu Pénzügyi Tudatosság Diákfórum sorozata a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásával, ahol a résztvevők több fontos témával is megismerkedhettek. Családi költségvetés, befektetések, a jövő fizetési módszerei - ma már nem kérdés, hogy ezekkel a diákoknak is érdemes foglalkoznia.

Dr. Csanádi Ágnes, a Budapesti Gazdasági Egyetem Zalaegerszegre kihelyezett Gazdálkodási Karának docense a „Mire jó a családi költségvetés? Tervezd meg és kövesd a kiadásaid és bevételeid!” című előadásában gyorstalpalót tartott a konferenciára látogató diákoknak.

A professzor kiemelte a reáljövedelem és a tudatos gondolkodás fontosságát a családi költségvetés megtervezésében. Mint mondta, nagyon fontos azzal kalkulálni, hogy mindennap fizetőképesnek kell tudni maradni, és a hónap végén is jutnia kell elég pénznek az étkezésekre, vagy akár arra, hogy egy váratlan kiadást fedezni tudjon a család. Kiemelte, hogy tudni kell rugalmasan alkalmazkodni minden felmerülő költséghez, de csak a bevételi kereteken belül.

Arról, hogy miért fontos a családi költségvetés készítése úgy fogalmazott, hogy kiszámíthatóságot és pontosságot ad. A diákok azt is megtanulhatták, hogy mire van szükség egy költségvetés tervezésekor: célszerű felvezetni a biztos/bizonytalan jövedelmeket, kiadásokat, valamint az esetlegesen felmerülő váratlan költségeknek és bevételekkel is kalkulálni kell.

Csanádi Ágnes előadásában ismertette azt is, hogy milyen típusúak lehetnek a családi költségvetésbe potenciálisan bekerülő bevételek:

Munkavégzéshez kapcsolódó jövedelmek (fizetés, táppénz stb.)

Tulajdonból vagyonból származó jövedelmek

Szociális juttatások

Rendkívüli bevételek (pl. örökség, ajándék, nyeremény)

A professzor elmondta, hogy a kiadások közt a legnagyobb tételt az élelmezés és a lakhatási költségek jelentik. Kiemelte, hogy nagyobb kiadások tervezésekor a hitelfelvételt nem kell „ördögtől valónak” tekinteni, ám csak átgondoltan, kalkulálva az esetlegesen megugró törlesztőrészletek fedezésével, a pénzintézetek ajánlatait alaposan áttekintve szabad a hitel mellett dönteni. Zárszóként a professzor kiemelte, hogy a vágyott javak megteremtéséhez, az értékek gyarapításához elengedhetetlen a pénzügyi tervezés.

Az "embertelen" bank

Dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék elnök ügyvezetője előadásában elmondta, hogy jelenleg is komoly fejlesztések zajlanak a Takarék Csoport kötelékében, amely október 31-től már egy bankként működik tovább. Előadásából kiderült, hogy a jövő már sok szempontból itt van, hiszen már működnek az első SmartPont takarékfiókok, ahol ügyintézők nélkül, több automatizált funkció is elérhető – legyen itt szó például a csomagautomatáról, az okos, ki- és befizetést is biztosító ATM-ről, a postapontról, az olyan pultokról, amelyeken keresztül elérhető az e-bank, vagy éppen az interaktív. információs kijelzőkről.

Az elnök ügyvezetője a takarékfiókok történetéről is beszélt a diákoknak. Elmondta, hogy az első ilyen típusú pénzintézet közel 150 éve jelent meg Németországban, és Magyarországon is több mint 60 éve jelen vannak. Az október 31-én végbemenő egyesüléssel az ország legnagyobb fiókhálózata jön létre, amely 1,1 millió ügyfélt szolgál majd ki. A modernizációs törekvés részeként komplexebb, több szolgáltatást nyújtó fiókokkal dolgoznak majd tovább, és a Takarékbank mobilbusza továbbra is jár körbe a településeken, ATM-et, és teljeskörű banki ügyintézést biztosítva akár személyesen is, mivel tisztában vannak azzal, hogy még a mai fiatalok is szeretnek személyesen ügyeket intézni.

Nincs élmény a tanulásban? De, csak nem találjuk

Lantos Mihály, a Lépéselőny tanulásmódszertan-oktatója szerint a diákok a tananyag mennyisége és típusa miatt gyakran hajlamosak azt hinni, hogy nincsen élmény a tanulásban, holott ez nem igaz. Mint mondta, a hatékony tanuláshoz szükség van a megfelelő szokások kialakítására, mert csak így lehet megtalálni az élményt benne.

Elmondta, hogy mindenkinek van egy ösztönös tanulási stratégiája, amit körülbelül hat éves korunkig automatikusan használunk, támaszkodva a fantáziánkra és a kreativitásunkra, mindkét agyféltekénk használatával. Úgy fogalmazott, hogy az „ismétlés-gyakorlás-ismétlés-gyakorlás” típusú magolás, amely csak a racionális, bal agyféltekét használja nem túl hatékony, hiszen a tanuló nem fogja lényegében megérteni, amit olvas, és sokkal gyorsabban el is felejti azt.

Az előadó szerint a jobb agyféltekénk használatával a fantázia, játék, humor segítségével játékosan, szórakozva tudunk tanulni, ami sokkal jobban megmarad. A bal agyféltekénk segít megérteni a külvilágból érkező információkat, a jobb agyféltekénk ennek szórakoztató elsajátításában jeleskedik. „A hülyeséget tényleg előbb megjegyezzük” – emelte ki.

Az elmetérképezés egy speciális jegyzetelési forma, amely során színek, különböző formák segítségével, például színes ceruzával rajzolva rögzítjük az információinkat. Jobban fenntartható a saját érdeklődésünk, érdekesebb lesz az óra és könnyebb lesz az elmondottakra emlékezni. Mivel nemcsak hideg szavak és információk, hanem színek, formák, képek is segítenek a rögzítésben.

Hogy fizetünk a jövőben?

Sebők Ádám Archibald, az MKB Bank üzletfejlesztési vezetője a jövő fizetési megoldásairól, valamint a PSD2 bevezetéséről beszélt részletesebben a résztvevő diákoknak.

Az új fizetési módszerek terjedéséről úgy fogalmazott, hogy a készpénzt csak akkor lehet érdemben helyettesíteni, hogyha az új megoldás biztonságos, egyszerű, olcsó, és ami a legfontosabb, elterjedt. Azt, hogy mennyivel praktikusabb ezen lehetőségek használata, mint a készpénzé, azzal a példával illusztrálta, miszerint ha a vonaton felejtünk tízezer forintot, attól lényegében örökké elbúcsúzhatunk, míg ha a bankkártyánkat hagyjuk el, lehetőségünk van arra, hogy bárhonnan letiltsuk azt, valamint jelentsük a pénzintézet felé, hogy mi történt.

Ismertette a diákokkal a szeptember 14-től érvénybe lépett változásokat is, azaz, hogy jelentősen nehezebbé vált a bankkártyákkal történő visszaélés az online vásárlások során, hiszen az EU-n belüli tranzakciók esetében kötelező vált az ügyfél azonosítása. Ezt leegyszerűsítve úgy fogalmazott, hogy a bankkártyás online vásárlásokhoz így arra van szükség, hogy a három alapfeltételből kettő teljesüljön: a kártya birtoklása, a biometrikus azonosítás megtétele, és valami, amit csak az ügyfél tud. Ez lehet egy SMS-ben küldött azonosító, vagy akár egy beolvasandó QR-kód is.

A szakember emellett beszélt a tervek szerint 2020. március 2-án élesedő azonnali fizetési rendszerről is. Mint mondta, ennek keretében miután minden magyar bank csatlakozik a rendszerhez, 10 másodpercen belül megérkezik majd a bankok közti átutalás éjjel-nappal. A tervezett rendszernek nem ez lesz az egyetlen előnye, hiszen például várhatóan telefonszámmal is lehet helyettesíteni majd a számlaszámot utaláskor, magánszemélyek közt történő automatikus pénzküldési is lehetségessé válik, valamint a szolgáltatók is ezen keresztül küldhetik majd a számlákat a fogyasztóknak. A fejlesztési vezető kiemelte, hogy ezeken kívül is akadnak még kihasználatlan lehetőségek.

A befektetés jó buli, de csak ésszel

Gyetvai Károly, a Raiffeisen alapkezelő menedzsere arról beszélt, hogy a befektetés már nem csak egy elszigetelt réteg kiváltsága, hanem egyre inkább megjelenik a háztartásokban is. Mint mondta, a havi bevétel egy részét félretéve befektetéseket képezhetünk, amik tovább gyarapodnak, „dolgoznak” helyettünk is. Kiemelte, hogy a befektetés Magyarországon sok szempontból olyan, mint a foci, azaz mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, de a valóban megbízható befektetési tanácsokért mindenképpen érdemes szakemberekhez fordulni.

Elmondta, hogy a befektetés előtt érdemes meghatározni a céljainkat, ha ez megtörtént, akkor nagyjából már megvan, hogy milyen időtávra kell befektetni. Az utóbbi alapján pedig meg lehet mondani, milyen eszközökbe érdemes befektetnünk. A szakember ismertette a diákokkal a leggyakoribb befektetési formákat (bankbetét, lakossági állampapír, részvény, befektetési alap, nyugdíjmegtakarítás) is, időtávja, kockázata és megtérülési lehetőségei szerint.

Végezetül kiemelte, hogyha megtalálnak egy túl szép, hogy igaz legyen ajánlattal, az általában tényleg túl szép, hogy igaz legyen – ezeket ajánlott jelenteni a rendőrségnek és a pénzügyi felügyeletnek. Mint mondta, a befektetés jó buli, de csak akkor, ha észnél van az ember: fontos a tudatosság, a rendszeresség, és a türelem, valamint az, hogy csak megbízható, hiteles cégeknek adjuk a pénzünk.

Támadnak a pénzügyi csalók

Dr. Gyury Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Piaci Tőkefelügyeletének pénzügyi felügyelőjének előadásából a diákok megtanulhatták, hogyan lehet elkerülni a pénzügyi csalásokat és a veszélyes befektetéseket. Ő is kiemelte, hogy a „túl szép, hogy igaz legyen” jellegű ajánlatok mögött jellemzően csalások húzódnak meg, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a jegybank honlapján minden Magyarországon pénzügyi tevékenységet folytató vállalat engedélyét lehet ellenőrizni, így a csodabefektetést ajánló cégekét is.

A felügyelő emellett kiemelte a pénzügyi csalások leggyakrabban előforduló jeleit is, mint például:

rövid futamidő, kiemelkedő hozam ígérete, tőkegaranciával nagyszámú üzletkötő, kimagasló jutalék ismert intézményekhez hasonló elnevezés és logó, biztonság látszatát keltik offshore cégek, nemzetközi cég agresszív reklámok, szponzoráció

A múltból hirtelen feltűnő, óriási hozamot ígérő befektetéseket ajánlgató ismerősök kapcsán pedig a szakember hangsúlyozta azt, hogy ilyenkor mindig érdemes végiggondolni, hogyha valami ennyire „tuti tipp”, akkor miért nem csinálja meg az, aki ajánlja?

A rendezvény a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásával valósul meg.