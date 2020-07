A főváros évente egymilliárd forint bevételt remél a Gellért-hegyi siklóból

A főtájépítész beszélt arról is, hogy a Gellért-hegy közpark és természetvédelmi terület egyszerre. Évi csaknem ezer köbméter szemetet kell eltávolítani a területről, amelynek a hatvan százalékát a hegy keleti, sziklás oldalán dobálják el, és csak alpinista technikával lehet begyűjteni. Csak a sziklákra festett graffitik eltávolítása évente milliós nagyságrendű kiadást jelent - közölte. A természetes élőhelyek rehabilitációját támogató uniós pályázatokon ugyanakkor milliárdos nagyságrendű támogatás nyílhat meg, amely a Gellért-hegyen is felhasználható - hívta fel a figyelmet.

Bardóczi Sándor főtájépítész elmondta: a sikló a Dunától nem messze, a Hegyalja útnál, a Gellért-hegy lábától indulna. Gyalogos alagúton lehetne megközelíteni és az első mintegy száz méteren maga a jármű is a föld alatt haladna, majd valahol az Orom utca, Bérc utca vonalában érne ki a földfelszínre. A jármű óránként mintegy 900 embert szállítana, ekkora kapacitásra van szükség a turistabuszok kiváltásához. A jármű egy vonalon közlekedne, ami félúton két nyomtávúvá válna.

Már készül a Gellért-hegy megújításának stratégiai terve, amelyet várhatóan a novemberi közgyűlésen fogadnak el. A tervezéskor az ott élőket is megkérdezték, és a felmérésből az derült ki, hogy elégedetlenek a terület, a felszerelések, az utak állapotával, valamint elviselhetetlen a buszforgalom a Gellért-hegyen.

Néhány napja írtunk arról, hogy felgyorsultak a Gellért-hegyi sikló munkáinak előkészületei. A beruházás kezdéséről és a várható bevételekről azonban akkor még nem közöltek semmit. A projektet a Fővárosi Önkormányzat, a kormány és a kerületi önkormányzat egységesen támogatja. Most a távirati iroda beszámolója szerint Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes és Bardóczi Sándor főtájépítész azt közölték, hogy a másfél milliárd forintos beruházás 2024-ben fejeződhet be és évi egymilliárdos nyereséget termelhetne.

