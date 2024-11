Bepánikolt a forint, amíg ön aludt – ez már Donald Trump hibája?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A dollár árfolyama is megindult, reggel hat óra után 380,8 forintot adtak egy dollárért, ezzel szemben a kedd esti záráskor még 375 forint körül mozgott az árfolyam.

A forint látványosan gyengülni kezdett az euróval szemben is Fotó: Privátbankár árfolyamok

Ahogy arról percről percre cikkünkben is olvashatott , Donald Trump egyelőre nyerésben van, az pedig egyértelműen kirajzolódik laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár árfolyamoldalán található grafikonon , hogy mikor került igazán látványosan előnybe a republikánus jelölt, hiszen ezzel párhuzamosan a forint gyengülni kezdett, valamivel reggel hat óra után 411 forint körüli összeget adtak egy euróért.

Az amerikai választási este rendkívül mozgalmasra sikerült, hiszen a világ egyik vezető hatalmának első embere a gazdaság helyzetre is óriási hatással van.

