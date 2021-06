Elkészült Orbán Viktor kedvenc török vállalkozójának luxus hotelje Budapesten

Új lakója van a hányattatott sorsú budapesti Matild Palotának az Erzsébet híd lábánál: a Marriott szállodalánc, amelyik a Bonvoy portfóliójához tartozó Luxury Collection Hotel Budapestet nyitotta meg. Az ingatlan a beruházó török Özyer cég tulajdonában van.

Az új hotel lobbija (fotó: Öyzer) Az új hotel lobbija (fotó: Öyzer)

A nyitást eredetileg 2020 októberére tervezték, de a világjárvány miatt halasztani kellett. Az építkezés még 2014-ben indult, akkor vette meg az ingatlant a beruházó leányvállalata, a Melis Investment Kft. 2,6 milliárd forintért. Az eladó a Rogán Antal által vezetett V. kerületi önkormányzat volt, amely annak idején nemzetközi pályázatot hirdetett, de csak a török cég adott be ajánlatot, így versenytárs nélkül győzhetett. Az értékes ingatlanra egyébként 2010-ben a később becsődölt és Jászai Gellért nagyvállalkozó érdekkörébe tartozott SCD Csoport egyik vállalata is szemet vetett, de végül nem született egyezség.

Az elhúzódó gazdasági válság nyilván hátráltatta a török családi cég haladását, vélhetően közbenjárásukra aztán Orbán Viktor egy 2016. szeptemberi határozatban kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánította a felújítást.

Az UNESCO világörökség részét képező, és Budapest egyik leglenyűgözőbb épületeként számon tartott Matild Palota minden részletre kiterjedő 5 éves átalakuláson esett át, 130 luxus szobát alakítottak ki benne. Az ingatlan ékköve az ötödik emeleten található háromszintes Crown Tower Suite, amely saját, 48 méteres tornyával egyedülálló Magyarországon.

Wolfgang Puck világhírű séf felügyeli a jövő hónapban nyíló The Duchess névre keresztelt rooftop bár, valamint a szeptemberben megnyíló Matild Café & Cabaret gasztronómiai kínálatát.

Egy másik török beruházó, Adnan Polat - aki többször mutatkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel - és cégcsoportja (Polat Group, PG) az újlipótvárosi Dunaparton épít felsőkategóriás szállodát. Ott nem régiben érték el a legfelső szintet. A PG Ferencávárosban, az egykori közvágóhíd helyén hatalmas építkezést tervez, sokszáz lakást, irodaházakat és egy hotelt is emel majd. Egyelőre csak a közvágóhíd épületeinek eltüntetése történt meg. Annyi vigasz azért jutott Polatnak is, hogy a kormány ezt a beruházást is a nemzetgazdaságilag kiemeltek közé sorolta.