Ferenc pápa másképp döntött

A lakáskiadók is örülhettek az ukrán menekülteknek Budapesten

Megdobta a keresletet és növelte az árakat a Budapestre érkezett ukrán menekültáradat. Ugyanez a lengyel és a német piacon is érzékelhető. Mint ahogy az is, hogy a lakás továbbra is rendkívül népszerű befektetési célpont Európában. Stabil, hosszú távra szóló pénzkihelyezés, ami egyre jobb hozamokat mutat.