Számos módja van, hogy a forintgyengülés ellen védekezzünk

Az utóbbi időben viszonylag gyenge, kétéves mélypont környékén tartózkodó forint sokakat arra késztet, hogy elgondolkozzanak, nem kellene-e a megtakarításaik egy részét devizában tartani. Ennek legegyszerűbb módja a közvetlen devizavásárlás, a készpénz, ám a magas adók és költségek, valamint a kamatozás hiánya miatt ez nem túl célszerű – mondta el Eidenpenz József, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársa a TrendFM reggeli műsorában.

Így sokkal jobb, ha valamilyen kötvényt vásárolunk, mint például az eurós magyar államkötvények. Ezek azonban néha egyes esetekben szintén nem túl magas kamatot fizetnek, ahogy az EKB csökkenti kamatait. Az is kérdés, hogy az ehhez szükséges devizát hogyan vásároljuk meg, hogyan juttatjuk el a megfelelő számlára. Majd amikor lejár a kötvény, vagy kamatot fizet, ezt a devizát hogyan és mennyiért juttatjuk vissza olyan helyre, ahol elkölthetjük.

Alapokat tbsz-re

További megoldást jelent a befektetési alapok világa, ahol még forintért is vásárolhatunk olyan alapot, amely devizabefektetéseket tart. Így aztán a forintgyengüléssel szemben szintén egyfajta védelmet nyújt. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a befektetési alapokat súlyos versenyhátrányba hozta a kormányzat a 15 százalékos adó és a 13 százalékos szociális hozzájárulás bevezetésével, így elsősorban hosszabb távú, legalább öt naptári évig megtartandó befektetésekre érdemes használni ezeket a konstrukciókat, amit a tartós befektetési számla (tbsz) biztosít.

Meddig szárnyalhat a bitcoin?

Mehetnek-e még tovább a szárnyaló kriptovaluták, miután a bitcoin mostanában szinte napról napra új rekordot döntött, és megközelítette a 100 ezer dollárt? Sokak fejében jár ez a kérdés. Azok az okok, amelyek ilyen magasra hajtották az árfolyamot, még változatlanul fennállnak, így az emelkedés nemcsak hetekig, de akár hónapokig, vagy akár fél évig, egy évig is eltarthat.

Ilyen okok például a Bitcoin és az Ethereum tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) bevezetése, az amerikai kormányzattól jövőre várható “kriptóbarát” intézkedések az elnökjelölt, Donald Trump vezényletével.

Ezen kívül is sok más tényező van azonban, például a nyáron elfogyott néhány nagy eladó bitcoin-csomag, mint a német kormány bűnözőktől lefoglalt érméi vagy egyes kriptovaluta-tőzsdék csődjéből származó mennyiségek. A kisbefektetők is egyre inkább érdeklődnek a szektor iránt, több jel mutat arra, hogy a visszatérésük erre a piacra még csak most kezdődött el.

A teljes adás itt hallgatható meg:

