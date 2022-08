Jöhet a tőkevédett alapok reneszánsza, egyre több az ESG-alap

Milyen ESG-alapjai vannak az Eurizon Hungary-nek?

Komm Tibor, az Eurizon Asset Management Hungary elnök-vezérigazgatója: Számos ESG-alapunk van, ezek egy része valamilyen indexkosár hozamát követő tőkevédett alap, valamilyen kiemelt tematika köré rendezve. Például a CIB ESG Részalap, CIB ESG 2 Részalap vagy a CIB Euró Fenntartható Fejlődés Alapja.

De folyamatosan haladunk előre az ESG témakörben, most kaptuk meg az engedélyt az MNB-től két meglévő alapunk átalakítására is. Az alapjaink zöme az SFDR európai uniós jogszabálynak megfeleltethető, a legtöbb a hatos cikkely alá tartozik, vannak azonban már az SFDR nyolcadik cikkének megfelelő alapjaink is.

A tőkevédett származtatott alapok mögött egy ESG index van, ennek teljesítménye alapján fizetnek hozamot a befektetők számára. Ehhez egy opciós konstrukció van az alapban, amely a hozamot termeli, a tőke védelmére szolgáló részt pedig betétekbe tesszük.

Melyek az említett átalakuló alapok?

Komm Tibor: Alapvetően AIF (alternatív befektetési alap) típusú alapokat kezelünk, de van két UCITS alapunk is, a CIB Talentum Total Return Alapok Részalapja és a CIB Euro Talentum Total Return Alapok Részalapja. Ezeket most minősítettük át a nyolcas cikkely szerinti ESG-alapokká, a változtatás szeptember 5-től lép hatályba. Ezek olyan alapok alapjai, amelynek összeállításához az Eurizon anyavállalata ad tanácsokat az alapkezelő számára.

A két részalap total return fókuszú, elsősorban részvény- és kötvényalapok közül válogatnak. Az a cél, hogy a portfólió legalább 70 százalékában olyan befektetési alapok legyenek bennük, amelyek fenntarthatósági célokat követnek. Vagyis olyan minősítéssel kell rendelkezniük, amelyek szerint megfelelnek az ESG-kritériumoknak.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő CIB-alapok:

CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap

CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja

CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja

CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja

CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja

Szeptember 5-től átalakulnak:

CIB Talentum Total Return Alapok Részalapja

CIB Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja

Vannak olyan ESG-alapok is a CIB Bank kínálatában, amelyeket külföldön kezelnek, de Magyarországon is kaphatók?

Komm Tibor: Vannak, az Eurizon csoport luxemburgi alapjai itthon is elérhetők, elsősorban a privátbanki és a Magnifica (prémium) ügyfélkörben. Ezek mind euróban denominált alapok, és ezek között is van olyan, amely kifejezetten ESG fókuszú. A számuk szinte napról napra változik, de a most forgalmazott 63 Eurizon és Epsilon sorozat közül 38 jelenleg is megfelel az SFDR 8. cikkelyének.

Fog még jelentősen bővülni a közeljövőben az ESG-alapok köre külföldről vagy belföldről kezelt alapokkal? Esetleg belföldön kezelt alapba csomagolt külföldi alappal?

Komm Tibor: Igen, az alapok köre folyamatosan bővül, de nem csomagolunk külföldi alapokat belföldi alapokba. Akkor inkább elérhetővé teszi a CIB Bank közvetlenül a külföldi alapokat Magyarországon is. Várhatóan tovább fog bővülni itthon a kínálat az Eurizon luxemburgi termékeivel, az Eurizon is egyre több és több termékét alakítja át ESG alapokká, az SFDR jogszabály nyolcas és kilences cikke szerinti termékekké.

Nálunk is ez az irány, a Talentum részalapok említett átalakítása csak az első kör volt, újabbak követik majd. Jönnek további tőkevédett alapok is. Nyilván a piaci lehetőségekre is figyelemmel kell lenni, de amelyik alapnál ez lehetséges lesz, ott az a tervünk, hogy átalakuljanak ESG fókuszú konstrukcióvá.

A származtatott tőkevédett alapoknál pedig a magas állampapírhozamok miatt a következő években is fogunk újabb és újabb termékeket indítani. Ebben a szegmensben újra könnyebben lehet majd előnyösebb, szerethető alapokat indítani.

Az alacsony kamatkörnyezet miatt ezek az alapok nagyon szenvedtek az elmúlt években.

Komm Tibor: Kis híján meg is szűnt ez a piaci szegmens, a végét járta a tavalyi év során, mi is leállítottuk a származtatott alapok kibocsátását a második félévben. Annyira nem volt ugyanis értelmezhető állampapírhozam, hogy a tőkevédelem vagy a tőke egy bizonyos hányada védelmének biztosítása után fennmaradó tőkéből alig lehetett olyan opciót venni, ami számottevő hozamot ígért volna az ügyfelek számára.

Így inkább azt a döntést hoztuk, hogy kivárunk. De sokkal hamarabb eljött egyébként a visszatérés, mint arra számítani mertünk. A hirtelen felpattanó infláció által generált magas kötvényhozamok azonnal elérhetővé tették újra ezt a fajta terméket is. Miután csak nemrég állítottuk le ezt a termékcsaládot, ezért viszonylag gyorsan újra is tudtuk indítani.

Ez az év ígéretesnek tűnik az alapkezelői iparág számára. Mivel megnőttek a kötvényhozamok, megint lehetségessé vált az állampapírokkal versenyezni. De a korábbi években ez rendkívül nehéz lehetett.

Komm Tibor: Igen. Ez az év is nehéz és kihívásokkal teli, de vannak benne lehetőségek. Jelenleg azt a nehézséget kell leküzdeni, hogy szinte minden eszközosztály idei visszatekintő hozama jelentősen negatív, a nyersanyagpiacot kivéve. De szerencsére ez még nem nyomta rá a bélyegét az értékesítési lehetőségekre.

Sőt a részvényalapok tekintetében még felfutást is hozott, az ügyfelek inkább egy lehetőségnek látják az olcsóbb árakat, az alacsonyabb értékeltséget.

Ha nem lesz további összeomlás a részvénypiacokon, akkor jöhet egy pozitív második félév. Különösen, ha az inflációt így vagy úgy, akár jegybanki hatásra, akár sima piaci okok miatt sikerül megfékezni. Eljöhet az a jó időszak, amikor ismét lesz hozama a részvényeknek is, a kötvényeknek is, és az ügyfelek nagyon jó portfóliókat tudnak majd kiépíteni.

Jobb-e, illetve jobb lesz-e az ESG-alapok hozama, mint a hagyományosaké?

Komm Tibor: Meggyőződésünk, hogy az ESG-alapok hozama általában felülmúlhatja a hasonló piacokon, de nem ESG szemlélettel befektető alapok hozamát. Természetesen ez nem lesz igaz mindig minden időtávra és alapra, de véleményünk szerint általánosan érvényesülni fog ez a trend. A mostani évtized (és a következők is) arról fognak szólni, hogyan tud az emberiség alkalmazkodni a klímaváltozás által előtérbe kerülő környezeti, szociális és irányítási kihívásokhoz.

Ebben azok lesznek a nyertesek, akik előrelátó módon, hosszútávú gondolkodással, a közvetlen környezetükben lévőket a lehető legjobban bevonva tudnak fejlődni/változni. Egyfajta evolúció ez, hiszen csak akkor maradhat fent egy vállalat, ha képes adaptálódni a megváltozott körülményekhez.

Mik lesznek a következő tematikus ESG-alapjaik, mik a vonzó témák?

Komm Tibor: Vizsgáljuk egy 8-as cikknek megfelelő régiós részvényalap létrehozásának lehetőségét, de előtte még biztosan jönnek majd új tőkevédett származtatott ESG-fókuszú alapok is a kínálatba.

