Jönnek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök - milyen termékekre számíthatunk?

A Magyar Nemzeti Bank tavaly hirdette meg versenyképességi programját, amelyben egyebek mellett a digitális tartalmak fejlesztése és a hitelügyintézés gyorsítása is nagy hangsúlyt kapott. A jegybank szerint a hazai személyi kölcsön ügyintézés - bár történt javulás - még mindig lassú, amelyen sokat segíthet a minap bejelentett elektronikus keresetkimutatás és a hamarosan életbe lépő azonnali átutalás.

A digitális tartalmak fejlesztése mellett is akad azonban feladat. Az MNB ugyanis a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek után megteremti a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök fogalmát és annak kereteit is. Ezek az elvárások szerint kiszámíthatók és gyorsak lesznek, a kamatuk is maximalizálva lesz.

Gyorsaság, kiszámíthatóság, alacsony kamat

A gyorsaság már ma is adott, vagyis ezzel már nem lesz külön feladat, várhatóan két napon belüli ügyintézés fog szerepelni a követelményekben. A kiszámíthatóság leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a hiteleket fix és állandó feltételek mellett lehet majd igényelni - egységes dokumentumlista, egységes kritériumok menték kell elbírálni az ügyfeleket, vagyis már az ügyintézés elején nagyjából tudni lehet, hogy kaphatunk-e hitelt vagy sem.

Az olcsó hitel relatív, de a Bank360 vélekedése szerint nagyjából az alapkamatra számolt 10-13 százalék felárban határozhatja meg a fogyasztóbarát mértéket a jegybank. A jelenleg fellelhető ajánlatok között is van olyan, amelyik megfelel ennek a kritériumnak. A kamatnak végig fixnek kell lennie, de természetesen a hitelösszeg, a jövedelem és a futamidő függvényében az egyes ajánlatok THM-e eltérő lesz.

Mi lesz a gyorskölcsönök sorsa?

Amelyik személyi kölcsön a kritériumoknak nem felel meg, az nem kapja meg a fogyasztóbarát jelzőt. A pontos szabályok és előírások egyelőre nem ismertek, várhatóan nyárra léphet életbe az új rendszer. Ahogyan az a fogyasztóbarát lakáshitelek esetében történt, valószínűleg a személyi kölcsönök esetében is az lesz, hogy a nagy bankok kínálnak majd az előírásoknak megfelelő hitelt akkor is.

Kérdés, mennyire lesznek népszerűek így a gyorskölcsönök, illetve pontosan mit is nevezünk majd úgy, hogy gyorskölcsön. Amikor ezek megjelentek a piacon, a banki kölcsönökhöz képest gyorsabban és egyszerűbben elérhetők voltak, cserébe magasabb THM-et kellett vállalni. Lassan azonban elkezdett eltűnni a különbség a gyorsan megszerezhető, de relatíve drága gyorskölcsönök és a lassabban hozzáférhető, ámde alacsonyabb kamatú személyi kölcsönök között. Sok esetben csak az elnevezésben van különbség.

A gyorskölcsönöket kínáló pénzügyi intézmények számára kihívás lehet, hogy versenyképesek tudjanak maradni a fogyasztóbarát személyi kölcsönökkel szemben. A gyorsaság szempontjából már most sem tud többet egy gyorskölcsön, mint egy online igényelhető személyi kölcsön. Ha életbe lép a szabályozás, és megjelennek a piacon a fogyasztóbarát termékek, akkor a kiszámíthatóság is mellettük fog szólni. Vagyis a gyorskölcsönt kínáló cégek esetében valószínűleg a kamatcsökkentés lesz a járható út, ha versenyben akarnak maradni - illetve másfajta előnyt kell kínálniuk.

A Bank360.hu arra számít: a fogyasztóbarát hitelek és a fogyasztóbarát lakásbiztosítás után várhatóan egyéb fogyasztóbarát minősítés is megjelenhet, például a fogyasztóbarát életbiztosítás is.