Kína megint megfricskázná Trumpot

A kínaiak megint megfricskázhatják az amerikai elnököt, akinek kiemelt politikai céljai között szerepelt az ázsiai ország „megregulázása”. Ennek érdekében jelentős vámokat vetett ki az ázsiai országokból érkező árukra, azt remélve ettől, hogy megtörheti a kínaiakat. Hszi-Csinping, kínai elnök viszont felvette a kesztyűt, és húzd meg ereszd meg taktikával prübálja Donald Trumpot kifárasztani.

A kínaiak már az első amerikai lépésektől sem riadtak meg, és az azóta hozott vámemelések hatására sem történtek pánikszerű lépések. Ezt az elemzők többnyire azzal magyarázták, hogy ők több évtizedes stratégia mentén haladnak, míg a nyugati-politikusok többnyire rövidtávú érdekek mentén mozognak. Emiatt a kínaiak a tárgyalásokról kiszivárgó információk szerint viszonylag következetesen folyamatosan elutasították azoknak a pontoknak a rendezését, amelyeket stratégiai fontosságúnak tartanak.

A kereskedelmi tárgyalásokon teljesen más volt Donald Trump és az amerikaiak viselkedése, hol nagyon bekeményítettek, hol látványos gesztusokat tettek Peking felé. Ezzel azonban inkább csak a saját pozíciójukat ásták alá, és nem Pekinget gyengítették. Vélhetőleg ez is szerepet játszhat abban, hogy a kínaiak az utóbbi időben folyamatosan „kóstolgatják” Trumpot. Így most ismét elmehetnek a falig, ha a kereskedelmi tárgyalásokat megakasztják.

Az a kínai híradásokból nem derül ki, hogy a hónap elején kötött szóbeli megállapodást sem szentesítenék, vagy pedig azon túl nem kívánnak lépni. Előbbi egyébként több szakértő szerint is inkább szolgálná jelenleg a kínaiak érdekeit, mint az Egyesült Államokét, annak ellenére, hogy Trump szokásos önfényező ömlengései között totális győzelemnek próbálta kommunikálni. Ennek keretében ugyanis Washington számos engedményt tenne, miközben Kína azt vállalja, hogy 50 milliárd dollár értékben vásárol agrártermékeket. A látszólag hatalmas összeg már nem is olyan kirívó, ha megnézzük, hogy az ázsiai ország 300 milliárd dollár feletti aktívummal rendelkezik ebben a relációban. Másrészt Pekingnek még kapóra is jön, ha például jelentős mennyiségű sertéshúst tudnak Amerikából beszerezni, az ottani állománynak ugyanis nagyon jelentős részét – a becslések 30 és 50 százalék között szórnak - kellett leölni az országban tomboló sertéspestis miatt.

Trumpnak egyébként a kínaiak lépése azért is fájhat mert egy másik kedvenc topikja is sérülhet, az elnök a teljesítményét szívesen méri a tőzsdeindexekhez. Miután a Wall Street legfontosabb mutatói rekordszinten vagy annak közelében állnak, Trump most ismét dicsfénybe helyezte magát. Ha azonban a kereskedelmi tárgyalások vakvágányra futnak, akkor szinte biztosan visszaesés jöhet. Nem a mozgás iránya, hanem annak mértéke lesz inkább a kérdés. Ez pedig nem csak elvesz a nárcisztikus elnöktől egy önfényező lehetőséget, de még magyarázkodásra is kényszerítheti, miért nem képes megállapodni Kínával.

Jellemző egyébként, hogy szerdán számos jó hír érkezett az USA-ból, kezdve azzal, hogy a vártnál jobban nőtt a GDP, a Fed kamatcsökkentésén át a legnagyobb techcégek (Apple, Facebook) remek eredményéig. Ezek alapján pedig a piacok hangulatát jelző határidős indexek csütörtökre további erősödést jeleztek előre. A késő délelőtti hírek miatt viszont ezek a mutatók megfordultak és a koradélutáni nyitásra már komolyabb mínuszt prognosztizálnak.